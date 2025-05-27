達文西肝臟切除結合射頻消融術 切除B肝患者腫瘤4天即出院

光田綜合醫院特聘中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明，為52歲患有B肝的葉姓男子執行「達文西肝臟切除結合射頻消融術」。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院特聘中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明，為52歲患有B肝的葉姓男子執行「達文西肝臟切除結合射頻消融術」，大幅降低傷口與出血風險，葉男術後4天即順利出院，後續門診追蹤復原情況良好。

葉男曾接受左肝葉切除，不料，右肝第八區發現約2.5公分腫瘤。由於第八區位於肝臟最深、最靠近橫膈膜的角落，手術視野受限、操作空間狹小，加上周邊血管密集，稍有誤差即可能出現出血或併發症，是外科手術中技術要求極高的區域。

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光田醫院因此請來醫師彭正明主導，結合光田綜合醫院一般外科醫師楊耀坤與手術團隊合作，順利完成手術。

彭正明表示，達文西肝臟切除結合射頻消融術屬高難度術式，國內具執行經驗的醫師仍屬少數。目前僅部分醫學中心與大型區域醫院具備相關技術與設備。這次將該術式靈活應用於臨床個案，展現外科經驗與判斷力，也展現高科技輔助手術的目的，為病人帶來幫助，這是智慧醫療的核心價值。

楊耀坤表示，達文西機器手臂具備高靈活度與穩定性，可協助醫師精準切除腫瘤、降低手術傷口與出血量，提升整體手術安全性；射頻消融則透過熱能燒灼腫瘤組織，減少對周圍正常肝臟的破壞，並縮短恢復時間。這兩種術式皆為近年備受關注的微創治療選擇，特別適合肝功能較弱，或無法承受傳統大範圍切除的患者。對於病況穩定、腫瘤位置合適的個案，則能同時兼顧清除效果與術後恢復，有助於降低整體治療風險。

彭正明提醒慢性B型肝炎患者即使無症狀，也可能在體內悄悄發展病變。建議定期進行肝功能抽血與腹部超音波檢查，特別是有肝病家族史者，更應每半年追蹤一次，才能早發現、早治療。

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