新冠就診人次超越去年同期 羅一鈞：變異株傳播力升級

疾管署副署長羅一鈞指出，新變異株傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行，可能是這波疫情來得又急又快的原因。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕今年新冠肺炎疫情來勢洶洶，上週就診人次更已超越去年同期水準。疾管署副署長羅一鈞提醒，這波疫情高峰也將超過去年，可能與新變異株傳播力較強、台灣時隔1年沒有過新冠疫情流行有關，民眾使用快篩確認時，務必確認「C線」有無出現，若C線沒有浮現，就代表快篩品質已經出問題，不能採信。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，近4週本土病例新冠肺炎變異株以NB.1.8.1佔41%最多，其次為XEC的32%、LP.8.1的9%，境外移入則以NB.1.8.1佔56%最多，其次為JN.1的20%、XEC的8%。

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全球新冠肺炎疫情方面，新冠病毒陽性率成線上升趨勢，且流行變異株以LP.8.1佔比最高，亞洲國家／地區包括中國、泰國及香港疫情也呈現上升趨勢，其中中國、香港流行變異株也以NB.1.8.1最多。

羅一鈞指出，上週新冠肺炎就診人次達4.1萬，已超越去年同期的2.3萬，預估6月底、7月初的疫情高峰當週就診人次可達15至20萬人次，且疫情預估持續到7月底、8月初才會脫離流行期，目前不確定性仍大。

此外，羅一鈞說，我國第6波疫情高峰單週就診人次為13萬，今年疫情預計會比前一波還高，但是否會超過第5波疫情高點的18萬就診人次，則有待後續觀察，這也是台灣連續第3年在夏天出現新冠疫情流行。

羅一鈞提到，這波疫情來勢洶洶，可能與新的變異株「NB.1.8.1」有很強的免疫逃脫特性有關，且從其他國家的經驗來看，NB.1.8.1的傳播速度也確實較快，另台灣已經時隔1年沒有新冠肺炎流行的情況，可能累積了許多沒有感染過新變異株的民眾，才導致疫情比前一次更高。

由於疫情增溫，許多民眾出現疑似症狀後，想透過快篩確認是否感染新冠，家中快篩卻可能已經過期，對此羅一鈞表示，從業者和藥師的意見來看，典型症狀並使用過期快篩、出現2條線的民眾還是很多，若與臨床診斷結果相符，一樣可以採認為開藥的依據。

不過，羅一鈞提醒，陰性的快篩較容易出現偽陰性的情況，且若民眾用到過期快篩，且「C線」在使用後沒有浮現，就代表快篩品質已經出現問題，不能採信。

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