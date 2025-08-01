婦魚刺哽喉 硬吞米糰刺穿食道

▲醫師和患者講解病情；圖中患者與本文無關。（照片提供／呂弘鈞）

文／呂弘鈞

50歲越南籍女性1週前哽到魚刺，曾嘗試大量吞嚥糯米糰，試圖將魚刺往下推，幾天後左側頸部依舊疼痛，甚至偶爾咳出血絲，赴醫經電腦斷層檢查發現，魚刺已經穿出頸部食道（圖1），經由手術取出2公分的魚刺（圖2），嚇得她再也不敢輕信偏方，經衛教誤吞魚刺正確的處理方式，以及可能出現的併發症，她才恍然魚刺穿刺傷害的嚴重性。

醫籲就診治療 勿信偏方

魚刺是上消化道常見的異物，根據臨床經驗，病患前來就診的尖峰時刻，通常落在午餐或晚餐後1-2小時左右。許多人可能會因不適而嘗試各種「自救」方法，嘗試催吐或用手挖咽喉，結果不僅無法取出魚刺，反而可能造成軟顎和懸雍垂瘀血；催吐過程中，胃酸逆流，也會刺激咽喉導致發炎。

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更有不少人會求助於民俗偏方，例如喝醋軟化魚刺、吞飯糰或吃麻糬試圖將魚刺帶下，但這些方式可能將魚刺推得更深，當魚刺穿出食道或完全包埋在組織內，不僅無法讓醫師第一時間就發現魚刺，更可能造成潰瘍、撕裂傷、食道穿孔或頸部感染，進而需要手術治療，甚至可能因感染造成敗血症，而有生命危險。

當病人主訴喉嚨疼痛時，首先要確認魚刺是否真的卡在咽喉，因為有時魚刺可能已經被吞入食道，而疼痛僅來自於當時擦傷的傷口。首先請病人張開嘴直視，看看魚刺有沒有扎在扁桃腺或是軟顎上，接著會借助內視鏡檢查肉眼看不到的死角，例如下咽或是舌根；若無法以「眼見為憑」的方式發現魚刺，而患者持續表現疼痛不適時，也會進一步安排頸部X光檢查，側面頸部X光影像可評估是否有魚刺或異物停留在頸部食道。

不過有些魚刺體積較小、密度較低或是位置被自己的骨頭擋住而不易判讀，因頸部X光診斷魚刺消化道傷害的敏感度不高，臨床上遇到高度懷疑哽到魚刺的案例，若是年紀較大、哽到魚刺後疼痛時間較久、自主生活功能較差、口腔咽喉與食道檢查又未發現明顯魚刺的患者，可能會考慮安排電腦斷層檢查，確認魚刺穿刺傷的嚴重程度和位置。

若有魚刺卡喉的疑慮，應盡快尋求專業耳鼻喉科醫師的協助，才能避免小麻煩演變成大危機。

（作者為光田醫院耳鼻喉部主治醫師）

▲圖1：電腦斷層檢查確認魚刺穿刺傷的嚴重程度和位置。（照片提供／呂弘鈞）

▲圖2：從患者的頸部取出2公分魚刺。

（照片提供／呂弘鈞）

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