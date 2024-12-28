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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

急凍！ 彰縣41小時85人急診、4人OHCA 最年輕60歲

2024/12/28 17:31

氣溫急降，醫師提醒民眾應做好保暖措施以免發生危險。（資料照）

氣溫急降，醫師提醒民眾應做好保暖措施以免發生危險。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫急降！彰化縣在短短41小時內有85人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，年紀最輕才60歲；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖很重要，尤其這幾天清晨、晚間氣溫急降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，12月27日早上8時到28日下午5時，短短41小時內，全縣就有85件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是花壇鄉86歲老翁，年紀最輕的為彰化市60歲男子。

氣溫下降，彰化縣消防局提醒民眾，應把熱水器裝在戶外，天冷洗熱水澡門裝也應留隙縫或半開，以免空氣不流通發生意外。

儘管無法確認這85人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這星期氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰縣在41小時內有85人送入急診室急救，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危。（資料照）

彰縣在41小時內有85人送入急診室急救，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危。（資料照）

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