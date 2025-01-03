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健康網》4旬女頭暈血色素超低 一查「4公分大腸癌」作祟
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名40多歲女性，頭暈症狀持續2-3年，一直以為是過勞，公司體檢發現血色素不足，自行補充鐵劑但不見好轉，直到就醫抽血檢查血色素只有6（女性正常範圍約 12-16），接著做糞便潛血反應，顯示有明顯異狀，又拖了3個月才做大腸鏡，最後發現有4公分大腸癌；敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅提醒，無論男女當「血色素無緣無故偏低」，都要懷疑與癌症有關。
陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，現在人常因為工作忙碌而忽略身體發出的警訊，甚至拖延檢查。該患者就是很好的例子，健檢發現血色素不足，認為「應該是女性常見的缺血性貧血」，自行補充鐵劑，好在身邊友人見她補充鐵劑症狀未改善，建議「還是要去醫院檢查」。
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陳榮堅說，幫她安排抽血檢查，發現鐵的數值大約40幾（正常值應在65），且血色素只有6（女性正常範圍約12-16）。先確認月經量是否過多，她表示都正常，有時還偏少。之後的糞便潛血反應有異狀，建議她需要進一步接受大腸鏡檢查。
陳榮堅提到，患者因為工作忙碌，遲遲沒有確定檢查時間，拖了3個月才終於做大腸鏡檢查，在她的升結腸發現一個4公分的大腸癌。確診癌症後馬上安排手術，還好腫瘤沒發生淋巴轉移，不過因腫瘤比較大，為了降低復發的風險，仍建議她做術後輔助性的化療。
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