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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎臟是身體水電工！ 酸鹼平衡與水分調節全靠它

2025/05/26 18:23

洪泰雄解釋，腎臟就像是身體的清潔隊長，能有效排出體內多餘的氫離子（酸性物質），並保留具有鹼性緩衝效果的碳酸氫鹽；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

洪泰雄解釋，腎臟就像是身體的清潔隊長，能有效排出體內多餘的氫離子（酸性物質），並保留具有鹼性緩衝效果的碳酸氫鹽；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？日常飲食、飲水，甚至呼吸所產生的代謝物，會在體內形成酸性或鹼性物質。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，若酸鹼失衡，將對身體健康產生不良影響，就如同魚缸水質變髒，影響魚的生存環境一樣。而人體中負責維持這個「環境平衡」的關鍵器官，正是腎臟。

酸鹼平衡 靠腎臟默默守護

洪泰雄指出，人體代謝過程中會不斷產生酸，例如運動後的乳酸、攝取動物性蛋白後產生的代謝酸等。若這些酸無法即時排出，將導致血液偏酸，進而引發疲倦、頭暈，甚至器官功能異常。腎臟就像是身體的清潔隊長，能有效排出體內多餘的酸性物質（氫離子），並保留具有鹼性緩衝效果的碳酸氫鹽，使血液維持在pH值7.35至7.45的理想範圍，確保體內環境穩定。

洪泰雄說，當人體出汗多、水分攝取不足時，腎臟會啟動「節水機制」，使尿液變少、顏色加深；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄說，當人體出汗多、水分攝取不足時，腎臟會啟動「節水機制」，使尿液變少、顏色加深；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

水分調節 腎臟像水庫管理員

此外，腎臟也擔任水分與電解質調節的重要角色。洪泰雄解釋，當人體出汗多、水分攝取不足時，腎臟會啟動「節水機制」，使尿液變少、顏色加深；而喝水過多時，腎臟則會「洩洪」，排出多餘水分，使尿液變得清澈。這一過程仰賴抗利尿激素（ADH）傳遞指令，幫助腎臟依身體狀況做出調整。

腎臟同時也負責鈉、鉀、氯等電解質的平衡，避免細胞因過度吸水或脫水而產生問題，就如同維持水庫水位般重要。

洪泰雄強調，腎臟就像是家中的水電工與清潔員，默默調整血液中的酸鹼與水分濃度，讓身體維持在最舒適的狀態。因此，維持腎臟健康，就是守護身體平衡的關鍵，不可輕忽。

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