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新冠疫情增溫！疾管署、食藥署官網設專區防疫

2025/05/26 19:02

近期新冠肺炎疫情增溫，民眾紛紛前往藥局購買快篩試劑，以備不時之需；示意圖。（記者林志怡攝）

近期新冠肺炎疫情增溫，民眾紛紛前往藥局購買快篩試劑，以備不時之需；示意圖。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期新冠肺炎疫情增溫，疾管署預估這波疫情6月中下旬才會達到高峰，當週就診人次估達5.5至6.5萬。疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署已於官網設置「新冠最新防疫專區」，整合快篩試劑販售藥局、提供快篩的醫療院所名單、疫苗接種院所、抗病毒藥物存放點等資訊，讓民眾一目了然。

疾管署指出，上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，創下今年新高，許多民眾急忙前往藥局採購快篩以備不時之需，卻因為快篩售罄而撲空，羅一鈞表示，近日網路有許多民眾詢問哪裡可以購買快篩試劑，疾管署也從上週起在官網設置「新冠最新防疫專區」。

疾管署「新冠最新防疫專區」提供各縣市家用快篩試劑販售藥局，以及提供醫用快篩的醫療院所查詢相關連結，還有疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦、疫苗接種QA與注意事項等資訊。

此外，羅一鈞指出，疾管署每週依據前一週就診人次等因素，推估當週的家用快篩需求數，新冠肺炎流行期間，每週最少需要9.4萬劑，疫情高峰當週則需要32萬劑，疾管署會將相關數據提供給食藥署，以利食藥署與業者溝通是否調整產能。

食藥署副署長王德原則說，食藥署已請新冠快篩試劑許可證業者，依照疾管署預估國內快篩試劑需求量來擴大產能，自本週產量可達46萬劑，且接下來家用新冠快篩試劑每週產量都可達到疾管署預估需求量的2倍以上，業者生產後也會儘速出貨，並由通路進行販售，滿足台灣需求。

王德原也提到，食藥署已於今日下午邀集許可證持有者、藥師公會全聯會、連鎖藥局、超商業者、連鎖藥粧店及連鎖醫療器材商共同開會，研商優化物流配送流程，使各供應門市能更即時的補貨，並已請上述業者提供販售門市資訊，公布在食藥署官網首頁「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」。

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