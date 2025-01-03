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蠶豆症患者易釀溶血症 宜縣公廁停用樟腦丸後「還有」受質疑

2025/01/03 15:41

宜蘭縣政府早在110年就發函縣轄公廁停止使用萘丸，但近期有民眾到某公務單位洽公，竟發現廁所內還掛有萘丸，讓她質疑「停用」政策不落實。（民眾提供）

宜蘭縣政府早在110年就發函縣轄公廁停止使用萘丸，但近期有民眾到某公務單位洽公，竟發現廁所內還掛有萘丸，讓她質疑「停用」政策不落實。（民眾提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕俗稱「樟腦丸」的萘丸，蠶豆症患者吸入揮發物質，易誘發溶血症；宜蘭縣政府早在110年就發函縣轄公廁停止使用。但近期有民眾到某公務單位洽公，竟發現廁所內還掛有萘丸，讓她質疑「停用」政策不落實。縣政府環保局表示，由於中央未訂罰則，無法可罰，縣府會加強稽查輔導改善，並發函各單位落實自我管理。

「蠶豆症」是台灣常見的先天性代謝疾病，當某些特定氧化物質侵入身體，紅血球可能被破壞，會產生溶血現象，嚴重時，可能會昏迷，甚至有生命危險。市售樟腦丸有9成是化學合成，其中又以「萘丸」為大宗，萘會破壞患者血液中的紅血球，易誘發溶血症。

萘丸主要功能是驅蟲防臭，很多公廁都在使用。環保署（現改制環境部）在110年就發函縣市政府，自當年2月1日起，轄管公廁「全面避免」使用萘丸；宜蘭縣政府加嚴為「停止使用」。

這項政策實施4年來，卻有民眾到縣轄某中央單位洽公，發現廁所內仍掛有萘丸，許多宮廟也還在使用，該民眾因家中有蠶豆症患者特別警覺，質疑政策不落實。

宜蘭縣環保局表示，宜縣列管公廁948間都會不定期檢查，若發現有使用萘丸情形，會要求管理單位現場改善或者最遲應於7日內改善，多數公廁都能避免使用萘丸，但環保局也有接獲民眾反映非列管公廁，例如宮廟或社區之小型公廁，仍有使用萘丸情形。

環保局指出，萘丸不是公廁必要清潔劑，市面上已有其他可替代產品，例如天然精油（天然樟腦、香茅等）等可供選擇，對於民眾反應該公務單位已要求改善，呼籲各公廁管理單位加強自主管理，縣府在春節前也會針對交通場站、風景區、公園、加油站、便利商店、宮廟或社區等公廁加強巡檢。

宜蘭縣政府早在110年就發函縣轄公廁停止使用萘丸，但近期有民眾到某公務單位洽公，竟發現廁所內還掛有萘丸，讓她質疑「停用」政策不落實。（民眾提供）

宜蘭縣政府早在110年就發函縣轄公廁停止使用萘丸，但近期有民眾到某公務單位洽公，竟發現廁所內還掛有萘丸，讓她質疑「停用」政策不落實。（民眾提供）

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