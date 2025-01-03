健康網》日本流感爆發 單日上午百人發燒就醫

日本流感疫情爆發，不少醫師直呼「沒見過這樣的景象」。（圖取自PhotoAC）

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健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在日本最流行的事物，恐怕「流感」是其中之一。女藝人歐陽靖在Thread上詢問「有人在日本玩，沒中流感嗎？」實際上日本各地苦於流感疫情，東京品川醫院單日上午便接到上百名發燒、喉嚨痛的病患。新潟縣也稱去（2024）年12月底，平均單週通報流感病例多達24.39例。

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歐陽靖在Thread詢問，「請問有人最近去日本玩沒中流感的嗎？網上滑一片都是全軍覆沒，但照比例來看不可能是所有人都中，只是沒中的不會說。我是農曆年假要去，疫苗早在10月份打好，該做的準備都會做。但本來出國過年就是為了放鬆，現在玩起來根本不可能放鬆。」另外他也補充，流感疫苗在接種完兩週後才能發揮完善保護力。不少網友直言口罩戴得很牢。

NHK採訪東京品川醫院，該院在12月30日上午有125人因發高燒、喉嚨痛就醫，並稱12月末兩週，流感患者人數急遽增加。醫師新海正晴提醒民眾應勤洗手，積極預防。

日媒《NST新潟綜合電視台》（NST新潟総合テレビ）報導，新潟縣患者急速增加，有醫師警告，目前新冠病毒與流感同時流行。新潟的鈴木內科小兒科醫師鈴木紀夫說明，「從12月初至今，流感病例急速增加。」

新潟縣在去年12月16日到22日，每個醫療院所通報的流感病例數為24.39例，比前一週增加1倍以上。「過去大概在1月才有這樣的疫情，然這季卻是從11月燒到現在。」該診所在去年12月24日接收92名病患。鈴木強調「家庭感染」需要格外小心。若能隔離感染者，並將共用的衛浴做消毒是很重要的。

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