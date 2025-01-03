自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本流感爆發 單日上午百人發燒就醫

2025/01/03 17:09

日本流感疫情爆發，不少醫師直呼「沒見過這樣的景象」。（圖取自PhotoAC）

日本流感疫情爆發，不少醫師直呼「沒見過這樣的景象」。（圖取自PhotoAC）

相關新聞請見

健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在日本最流行的事物，恐怕「流感」是其中之一。女藝人歐陽靖在Thread上詢問「有人在日本玩，沒中流感嗎？」實際上日本各地苦於流感疫情，東京品川醫院單日上午便接到上百名發燒、喉嚨痛的病患。新潟縣也稱去（2024）年12月底，平均單週通報流感病例多達24.39例。

歐陽靖在Thread詢問，「請問有人最近去日本玩沒中流感的嗎？網上滑一片都是全軍覆沒，但照比例來看不可能是所有人都中，只是沒中的不會說。我是農曆年假要去，疫苗早在10月份打好，該做的準備都會做。但本來出國過年就是為了放鬆，現在玩起來根本不可能放鬆。」另外他也補充，流感疫苗在接種完兩週後才能發揮完善保護力。不少網友直言口罩戴得很牢。

NHK採訪東京品川醫院，該院在12月30日上午有125人因發高燒、喉嚨痛就醫，並稱12月末兩週，流感患者人數急遽增加。醫師新海正晴提醒民眾應勤洗手，積極預防。

日媒《NST新潟綜合電視台》（NST新潟総合テレビ）報導，新潟縣患者急速增加，有醫師警告，目前新冠病毒與流感同時流行。新潟的鈴木內科小兒科醫師鈴木紀夫說明，「從12月初至今，流感病例急速增加。」

新潟縣在去年12月16日到22日，每個醫療院所通報的流感病例數為24.39例，比前一週增加1倍以上。「過去大概在1月才有這樣的疫情，然這季卻是從11月燒到現在。」該診所在去年12月24日接收92名病患。鈴木強調「家庭感染」需要格外小心。若能隔離感染者，並將共用的衛浴做消毒是很重要的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中