自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠升溫！幼童染疫怎辦？醫提醒警示症狀

2025/06/06 11:46

近期新冠疫情嚴峻，不少家長憂心孩子染疫。（圖取自shutterstock）

近期新冠疫情嚴峻，不少家長憂心孩子染疫。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

健康網》小孩發燒原因多元 醫：發燒超過5日要小心

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情上升，孩子確診後可能引發重症，使家長無不戰戰兢兢。醫師蔡昕育說明，目前孩子感染新冠的症狀多是輕症，並呼籲民眾記住疾管署發布的「兒童新冠重症警示症狀」，若發現症狀便盡快就醫。

疾管署表示，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前1週成長49%，雖增幅趨緩，但疫情仍在往高峰邁進。疾管署表示，約6月底至7月初達高峰，單週就診上看20萬人次。

李淵順小兒科診所專任醫師蔡昕育於臉書粉專「樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師」說明，新冠疫情嚴峻，不過許多家長反應居家快篩不容易買到，很擔心孩子如果得到新冠，該怎麼辦？

蔡昕育表示，目前12歲以下的孩童並沒有口服抗新冠藥物可以使用，再加上絕大多數得到新冠的孩童都是輕症，因此處理方式與一般感冒相似，主要是給予症狀藥物和支持療法。

至於應該注意什麼、何時應該要到大醫院就醫呢？蔡昕育建議大家，可以參考衛福部疾管署發佈的「兒童新冠重症警示症狀」，除了針對新冠，這些警示症狀也適用於其它兒童呼吸道感染症。家長只要密切觀察小朋友是否出現重症的跡象、即時就醫，就不用太過擔心。

疾管署說明兒童重症警示症狀。（圖取自樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師）

疾管署說明兒童重症警示症狀。（圖取自樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中