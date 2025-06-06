健康網》新冠升溫！幼童染疫怎辦？醫提醒警示症狀

近期新冠疫情嚴峻，不少家長憂心孩子染疫。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情上升，孩子確診後可能引發重症，使家長無不戰戰兢兢。醫師蔡昕育說明，目前孩子感染新冠的症狀多是輕症，並呼籲民眾記住疾管署發布的「兒童新冠重症警示症狀」，若發現症狀便盡快就醫。

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疾管署表示，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前1週成長49%，雖增幅趨緩，但疫情仍在往高峰邁進。疾管署表示，約6月底至7月初達高峰，單週就診上看20萬人次。

李淵順小兒科診所專任醫師蔡昕育於臉書粉專「樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師」說明，新冠疫情嚴峻，不過許多家長反應居家快篩不容易買到，很擔心孩子如果得到新冠，該怎麼辦？

蔡昕育表示，目前12歲以下的孩童並沒有口服抗新冠藥物可以使用，再加上絕大多數得到新冠的孩童都是輕症，因此處理方式與一般感冒相似，主要是給予症狀藥物和支持療法。

至於應該注意什麼、何時應該要到大醫院就醫呢？蔡昕育建議大家，可以參考衛福部疾管署發佈的「兒童新冠重症警示症狀」，除了針對新冠，這些警示症狀也適用於其它兒童呼吸道感染症。家長只要密切觀察小朋友是否出現重症的跡象、即時就醫，就不用太過擔心。

疾管署說明兒童重症警示症狀。（圖取自樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師）

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