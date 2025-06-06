健康網》4旬男拉出灰白便一查罹癌！ 醫：5糞便顏色要警覺

1名40多歲男子過去曾被診斷出膽結石，近日卻發現上腹痛且發現糞便是灰白色的，一查罹患壺腹瘤；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名40多歲男子5年前被診斷出膽結石，因抗拒開刀，期間身體不適時總靠藥物控制。不料，近日卻發現上腹痛時，服用藥物無法減緩疼痛，同時又發現糞便是灰白色的，因而就醫，檢查發現竟罹患壺腹瘤。醫師提醒，糞便異常勿輕忽，若出現鮮紅色、黑色、灰白色、青色便合併腹瀉，或是鮮黃色糞便合併腹瀉時，應找出病因、治療。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，這名患者因上腹痛就診檢查，在檢查時他自述最近肚子很痛，且大便是灰白色的，並透露，自己約在5年前就被診斷出膽結石，但因抗拒開刀，每次不舒服都靠藥物控制，但這次感覺藥物好像壓制不住了，加上家人說他的臉看起來黃黃的，聽了有點擔心，就趕快就醫檢查。

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陳榮堅說，根據男子的描述，初步懷疑是膽結石掉到膽管，因而安排電腦斷層檢查，結果比想像中的更嚴重，不只是膽結石掉到膽管，還發現在膽汁和胰液的出口交界處，有個2公分左右的瘤，就是所謂的壺腹瘤，甚至還發現淋巴轉移，手術後還得做電療跟化療。

陳榮堅說明，通常在這個位置的腫瘤大於2公分，是壺腹癌的機率相當高。手術治療需同時切除膽囊、膽管的遠端、十二指腸、胰臟頭以及部分的胃，是消化系最大的手術。

醫師表示，一旦發現有膽結石，且曾經有「痛」過一次，就建議考慮手術，通常膽結石大於1公分會建議手術；示意圖。（圖取自shutterstock）

膽結石大於1公分 通常建議手術

究竟膽結石是否需要手術？陳榮堅解答，若只是發現有一點膽沙，是有些藥物可以輔助幫忙。但一旦發現有膽結石，且曾經有「痛」過一次，就建議考慮手術，通常膽結石大於1公分會建議手術，若大於2公分會增加膽囊癌的風險。

陳榮堅進一步指出，若經常反覆發生膽囊炎，且檢查出膽囊內有結石，醫師通常會建議患者要考慮手術。尤其現代醫療進步，其實手術現在非常快速簡單、安全性高、恢復期短。

注意5糞便顏色 黑便恐是上消化道出血

陳榮堅提醒，切勿輕忽5大異常糞便顏色，若出現鮮紅色、黑色、灰白色、青色便合併腹瀉，或是鮮黃色糞便合併腹瀉時，應找出病因、治療：

●糞便呈現鮮紅色：可能和大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口痔瘡相關，或是與極大量的消化道出血（如胃出血）造成。

●糞便呈現黑色：可能和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血有關。

●糞便呈現灰白色：可能和膽道結石或腫瘤有關。

●糞便呈現青色加腹瀉：比較常見的是病毒感染。

●糞便呈現鮮黃色加腹瀉：若再伴隨肛門灼熱或疼痛的話，可能細菌感染的機率比較高。

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