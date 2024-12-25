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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

2024/12/25 20:51

醫師建議，出發前可先準備止痛藥、喉嚨噴劑，減少出入人多的場合，戴口罩，勤洗手；圖為大晦日的增上寺。（讀者提供）

醫師建議，出發前可先準備止痛藥、喉嚨噴劑，減少出入人多的場合，戴口罩，勤洗手；圖為大晦日的增上寺。（讀者提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本將於12月28日進入年末年始「奇蹟9連休」，不過今年流感、蘋果病、黴漿菌等一同參戰，前台大感染科醫師林氏璧建議，出發前可先準備止痛藥、喉嚨噴劑（或到日本藥妝店買），減少出入人多的場合，戴口罩，勤洗手（酒精乾洗手可防新冠流感A型鏈球菌，肥皂洗手可防蘋果病），想打流感疫苗的話，要記得疫苗需要14天才會有保護力。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網站分享，NHK於20日報導，根據國立感染症研究所的資料，12月9-15日全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間達到19.06人，比前一週增加1倍。以此推估全日本在這週新增大約71萬8000人感染流感病毒。其中超過「警報」等級30人的有大分縣和福岡縣，超過「注意報」等級10人則高達40個都道府縣（共47個都道府縣），基本上全日本幾乎在流行流感。

林氏璧提到，台灣也將進入流感流行期。在第51週（12/15-12/21）急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值（11.0%），即將進入流行期。今年流感季自10月1日起截至12月23日，已累計350例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者占57%最多，死亡病例累積75例，為近十個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

接種疫苗能防感染或重症？

林氏璧建議，近期要去日本旅遊，除了勤洗手戴口罩外，可以考慮先打流感疫苗，因為台灣與日本目前主要流行的病毒株都是A型流感H1N1，就算不是重症高風險族群，如果你不希望假期被流感干擾，疫苗是可以在一定程度防止感染，但要記得，疫苗施打後約兩週才會有保護力。

醫師指出，不希望假期被流感干擾，疫苗是可以在一定程度防止感染，但要記得，疫苗施打後約兩週才會有保護力。（資料照）

醫師指出，不希望假期被流感干擾，疫苗是可以在一定程度防止感染，但要記得，疫苗施打後約兩週才會有保護力。（資料照）

流感非台灣五類法定傳染病

林氏璧提到，如果只是流感的話，不是台灣的五類法定傳染病之一，流感重症才是。所以如果只是流感沒到重症，去日本的急診或門診就診，即使是沒有包含法定傳染病的旅平險也應該是可以給付的。請記得要收集好醫療收據還有診斷證明書。詳細請參閱投保資訊或詢問保險經紀人、業務員。

2025年1月1日公費疫苗全面施打

疾管署表示，明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。在公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，以儘早獲得保護力，保障自身的健康。

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