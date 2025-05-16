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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》呼吸道病毒升溫 高燒病患增！醫談hMPV症狀

2025/05/16 14:41

醫師​鄭堪弘注意到，近期診間有相當多發燒病患。（圖取自shutterstock）

醫師​鄭堪弘注意到，近期診間有相當多發燒病患。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期搭捷運時，是否注意到：車廂上不少人在咳嗽呢？有網友指出到診所就醫的人數變多，甚至買不到快篩；鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘示警，近期與呼吸道相關的疾病，感染者增加，其中包含人類間質肺炎病毒（hMPV）。鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘說明，人類間質肺炎病毒症狀類似感冒，包含咳嗽（最常見）；流鼻涕、鼻塞；以及發燒，然成人發燒天數可能較短，或甚至不發燒。然若感染免疫力低下者，恐釀成肺炎。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」表示，最近幾天看診時高燒不退的病患明顯增加， 根據疾管署最近一週統計，前三名的病毒分別為：人類間質肺炎病毒（hMPV）、流感病毒、副流感病毒，新冠病毒以及黴漿菌緊追其後。​

人類間質肺炎病毒是副黏液病毒科（Paramyxoviridae）肺炎病毒亞科（Pneumovirinae）的一員，與呼吸道合胞病毒（RSV）是近親。它在2001年首次被發現，但其實早已在全球流行。人類間質肺炎病毒可以引起所有年齡層人士的呼吸道感染，從輕微的上呼吸道感染（感冒）到嚴重的下呼吸道感染（如細支氣管炎和肺炎）都可能發生。

​若感染免疫能力低者 恐釀肺炎

鄭堪弘說明，人類間質肺炎病毒感染可以從輕到重。輕度的症狀很像是普通感冒：

●咳嗽（最常見）。

●流鼻涕、鼻塞。

●發燒，成人發燒天數可能較短，或甚至不發燒。

●喉嚨痛。

●疲倦、全身無力。

​另外，如果是年齡較小的兒童、老年人及免疫功能低下者感染到，可能會出現較嚴重症狀如：

●持續反覆發高燒，有時發燒是早期最明顯的症狀之一。在一些研究中，嬰幼兒因人類間質肺炎病毒住院的案例，發燒平均持續時間可能在3-到7天之間，部分甚至更長。

●喘鳴、哮喘、呼吸急促、呼吸困難。

●細支氣管炎（常見於嬰幼兒）。

●肺炎。

診斷方式如下：

●病毒抗原快速檢測 （Rapid Antigen Detection Tests）：目前為全自費快篩。相較於PCR，敏感度較低，尤其在病毒量較低時容易出現偽陰性。

●聚合酶鏈鎖反應 （PCR / RT-PCR）：目前最常用且最準確的方法。

●病毒培養 （Viral Culture）：可以分離出活病毒，用於進一步研究（如基因序列分析、藥物敏感性測試等）但耗時較長（可能需要數天至數週）。

​預防近似其他呼吸道疾病 勤洗手為首務

鄭堪弘說明，由於目前尚無hMPV疫苗，預防方式與其他呼吸道病毒感染類似：

●勤洗手：使用肥皂和清水徹底搓洗，或使用含酒精的乾洗手液。

●避免觸摸眼口鼻：未洗手前，避免觸摸臉部。

●咳嗽禮節：咳嗽或打噴嚏時，用紙巾遮住口鼻，並立即丟棄紙巾及洗手；若無紙巾，可用手肘衣袖代替。

●環境清潔消毒：定期清潔消毒經常接觸的物體表面（如門把、玩具、桌面）。

●避免與患者密切接觸：特別是對於高風險族群。

●生病時待在家中：避免將病毒傳染給他人。

●增強免疫力：保持均衡飲食、充足睡眠和適度運動。

●戴口罩：在流行期或人多擁擠處考慮戴口罩。

​鄭堪弘補充，目前尚無針對hMPV的特效抗病毒藥物。治療主要以支持性療法為主，目標是緩解症狀。最後​鄭堪弘提醒，如果發燒持續超過3-5天仍未退、體溫持續很高（例如超過攝氏39度）、或伴隨呼吸急促／困難、精神不佳、食慾不振、脫水跡象（如尿量減少）等其他令人擔憂的症狀，就應該儘快就醫評估。

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