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健康網》不只睡太少會變笨！ 小心傷腦「5習慣」 獨處也上榜

2025/05/16 17:49

醫師表示，人們常以為記性變差，原因來自老化，據國外研究指出，嗜甜食、久坐不動等生活習慣，也在無形中悄悄讓腦袋鈍化；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，人們常以為記性變差，原因來自老化，據國外研究指出，嗜甜食、久坐不動等生活習慣，也在無形中悄悄讓腦袋鈍化；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不均衡的飲食容易影響身體健康，但您知道嗎？不良的生活習慣也會戕害大腦。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，人們常以為記性變差，原因來自老化，據國外多項研究，包括：睡不飽、嗜甜食、久坐不動、長期高壓、獨處過多，這些人們日常的生活習慣，其實也在無形中悄悄讓頭腦鈍化。

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，你是不是也有過這樣的經驗：剛放下手機就忘了要做什麼、開會腦袋一片空白、某人名字總是叫不出來？別急著怪老化，其實以下5大「日常習慣」，也是讓大腦走下坡的元凶。

●睡眠不足：導致大腦慢慢凋零

「少睡一點沒關係」這種心態，正是大腦衰退的溫床。根據Antioxid Redox Signal的1項研究指出，長期睡眠不足不僅影響記憶和學習能力，還會加速腦細胞的凋亡。此外，每晚睡不到6小時的情況下，大腦的清除系統（glymphatic system）運作變差、廢物堆積，記憶和專注力也會全面下滑。

醫師表示，據國外研究，長期睡眠不足不僅影響記憶和學習能力，還會加速腦細胞的凋亡；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外研究，長期睡眠不足不僅影響記憶和學習能力，還會加速腦細胞的凋亡；情境照。（圖取自freepik）

●高糖飲食：甜食造成腦袋「短路」

愛喝含糖飲料或每天都會吃些甜點嗎？根據Hippocampus的研究證實，高糖飲食會導致大腦胰島素抗性，影響學習及記憶功能。另外，過量糖分會破壞神經連結，讓人們反應變慢，創意思考能力也同步下降。

●久坐不動：「沙發馬鈴薯」大腦正萎縮

現代人平均每天坐著超過9小時，但大腦並不喜歡靜止。2022年的《JAMA Neurology》研究發現，久坐時間與大腦灰質體積減少有明顯關聯。長時間不活動，不僅讓身體代謝下降，大腦的血液循環也減弱，最終影響決策力與專注力。

醫師說，長時間不活動，不僅讓身體代謝下降，大腦的血液循環也減弱，最終影響決策力與專注力；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，長時間不活動，不僅讓身體代謝下降，大腦的血液循環也減弱，最終影響決策力與專注力；情境照。（圖取自freepik）

●長期壓力：壓力荷爾蒙侵蝕記憶力

工作、家庭、人際壓力堆積，也容易導致腦袋不靈光。《J Neurosci》的研究指出，慢性壓力會使大腦負責記憶與情緒調控的海馬迴萎縮；長期皮質醇過高，大腦功能全面下滑，還會提高罹患阿茲海默症的風險。

●獨處過多：社交冷漠讓大腦退化

不是你不愛說話，而是大腦缺少了「互動養分」。據最新《J Alzheimers Dis Rep》2023年的報告指出，社交孤立會降低大腦連結性與資訊處理速度，人際互動能刺激大腦多區域的活躍性，缺乏交流的大腦，容易早衰且反應遲鈍。

黃軒提醒，每天日常的小習慣，也是決定腦力的關鍵。

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