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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

他勃起6小時「鳥中風」 醫急用大號針頭扎鳥放血

2024/12/30 22:38

醫師提醒，如果發現自己金槍不倒超過4至6小時，千萬不要自豪，需盡快就醫。示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，如果發現自己金槍不倒超過4至6小時，千萬不要自豪，需盡快就醫。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜將近，是不少情侶會狂歡慶祝的節日。不過，醫師就提醒了，如果勃起持續時間超過４到６個小時，可能是「陰莖異常持續勃起症」（priapism）又稱為「鳥中風」，千萬不要自豪，須趕快就醫，以免「無望再舉」。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」上發文分享，之前看診時遇過一對情侶，因男生平常工作壓力大、常熬夜，常在房事上力不從心，試過口服藥物、低能量體外鎮波治療，還是覺得硬度和持久度不夠滿意，所以最後選擇使用幫助勃起的針劑，每次性行為前一個小時自己打在生殖器上，一針見效，性生活才能滿足。

不料，有一天晚上，這對情侶急急忙忙的來求診，因為已經金槍不倒勃起6小時了，生殖器已經有點紫青色了，並且伴隨疼痛。

呂謹亨解釋，這種情況俗稱「鳥中風」，學名「陰莖異常勃起症」（priapism）。經過檢查評估之後，呂謹亨趕緊用大號的空針頭，直接插進龜頭，按照生理構造，打通海綿體旳邊界，緊急放血，才順利消風，解除危險狀態。

呂謹亨說明，陰莖異常持續勃起症（priapism），定義是勃起持續時間超過4到6個小時。這個疾病分成兩種類型：缺血性（ischemic, low flow）和非缺血性（non-ischemic, high flow），其中以缺血性較為常見。

造成缺血性陰莖異常持續勃起症的可能原因有5點：鐮刀型血球，白血病等血液疾病、陰莖海綿體藥物注射或使用血管擴張藥物、惡性腫瘤轉移、抗凝血治療、部分抗精神病藥物使用，以及不明原因造成。

呂謹亨提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常；若勃起達48小時，可能發生陰莖壞死，需整根切掉。因此早期診斷、儘速治療非常重要，如果發現自己金槍不倒超過4至6小時，千萬不要沾沾自喜，趕快就醫，否則很可能會「無望再舉、永垂不朽」，造成終生遺憾！

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