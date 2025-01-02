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迎新年 台南麻豆新樓醫院油畫角落啟用
〔記者楊金城／台南報導〕迎接新年，台南麻豆新樓醫院在馬雅各大樓一樓打造「應許之地-微逸角落」，由有油畫專長的護理師陳綉芳彩繪完成，今天（2日）啟用。
新樓院長劉啓擧表示，希望員工、病友和家屬在這片「應許之地」充滿療癒的的空間，心中充滿感恩，找到平靜與美好。
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「應許之地」是利用馬雅各一樓空間的兩側牆壁作畫，場景描繪耶穌是牧羊人引領羊群，由耶穌領羊，6隻小羊與其倒影共12隻象徵12門徒，旁邊兩隻小羊雖還未受到耶穌的領導，希望以後也能受到耶穌的啟發。
劉啓擧提及「進入豐盛，領受祝福」，這句話提醒著我們，每位信徒都曾在困境中行走，如同以色列人雖在曠野中艱辛跋涉了40年，最後終於在神的指引下，跨越了約旦河，邁向那流奶與蜜的應許之地。而在踏入這片新天地後，也許會發現生活並不是一帆風順，隨之而來的挑戰卻都是我們成長的機會。
負責彩繪「應許之地」的是麻新門診護理師組長陳綉芳，她學習油畫14年，鼓足勇氣扛下任務，尤其在畫耶穌時，因為不擅長畫人物，擔心無法將神韻表現出來，沒想到一筆就成功，她覺得這是旨意，感謝院方的肯定。
劉啓擧說，新年開始，充滿希望和祝福，希望大家都能在「微逸角落」休憩空間，找到屬於自己的那份平靜與美好，邁步向前。
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