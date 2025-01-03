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健康 > 杏林動態

醫療新利器 成大團隊成功研發「數位病理影像平台」

2025/01/03 14:30

詹寶珠教授在研究成果展上介紹「成功大學數位病理影像平台」。（成大提供）

詹寶珠教授在研究成果展上介紹「成功大學數位病理影像平台」。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學詹寶珠教授團隊成功研發醫療器材軟體「成功大學數位病理影像平台」，是全台第1個在校內建立完善醫療器材軟體品質管理系統，取得衛生福利部醫療器材許可證的團隊，預計今（2025）年申請美國FDA認證，未來推廣國際應用，造福更多病患。

詹寶珠教授團隊前後花費4年研發的「數位病理影像平台」，能讓醫師在電腦上放大、縮小彈性檢視病理影像，亦可在影像上做標註。藉由這平台，醫師將能更加精準判斷患者病理影像，協助臨床醫師診斷，為病人提供最適切的醫療方案。

詹寶珠表示，傳統上觀察病理檢體影像，只能透過顯微鏡，而團隊研發的「數位病理影像平台」，提供各項靈活且友好的檢視功能，搭配高效的標註顯示技術，成功克服「全幅數位病理影像」中大量標註所帶來的顯示挑戰。

同時，平台具備超高解析度的快速瀏覽功能，醫師可以迅速以不同解析度查看影像，並方便地查詢標註結果及與原影像進行對照分析。標註及影像儲存格式均符合國際規範，利於與其他系統界接使用。

詹寶珠教授團隊除了醫療器材軟體「成功大學數位病理影像平台」，多年來，也積極針對各種腫瘤開發「AI數位病理模型」軟體，並計畫與「成功大學數位病理影像平台」軟體結合，以輔助醫師快速檢視腫瘤影像、診斷，現正進行最後一步，向衛福部申請醫療器材查驗登記。

詹寶珠表示，病理AI建模是項極為挑戰卻極富意義任務，期待能激起國內的廣泛合作，讓台灣成為引領數位病理AI分析發展的重鎮。

詹寶珠教授檢視「成功大學數位病理影像平台」顯示之影像。（成大提供）

詹寶珠教授檢視「成功大學數位病理影像平台」顯示之影像。（成大提供）

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