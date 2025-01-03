墾丁旅遊地區醫療持續強化 恆旅高壓氧艙恢復運作

恆春旅遊醫院宣布啟用單人高壓氧艙，希望讓需要治療的民眾，不必再長途跋涉到高雄進行高壓氧治療。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島潛水運動興盛，但當地近十年來治療潛水夫病的高壓氧設備不穩定，繼前年恆基啟用大型高壓氧艙後，新建醫療大樓的恆春旅遊醫院，也宣布啟用單人高壓氧艙，希望讓需要治療的民眾，不必再長途跋涉到高雄進行高壓氧治療，讓台灣尾醫療有感提升，使居民受惠。

恆春旅遊醫院的單人高壓氧，與恆基現有的六人艙不同，雖然無法治療緊急的潛水夫病症，但對於潛水夫病後續治療（第一型）、一氧化碳中毒、治療壓力相關疾病，如焦慮症和抑鬱症、慢性困難傷口（如糖尿病足）、突發性感音神經聽力障礙（突發性耳聾）、眼中風（突發性失明）、骨壞死、骨癒合不良、腦中風後復建治療等都具有療效，另外，高壓氧治療對於重視個人保健的民眾詢問度也頗高，例如工作高壓力者、療程術後修復、精神不濟失眠者、術後想縮短恢復期者、想養身保健者等都適用。

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院長蔡昌宏表示，高壓氧氣治療主要是藉由增加血氧濃度來提昇組織內的含氧量，除了使紅血球含氧量達飽和外，更以物理的現象來增加溶解於血漿中的氧氣，對於增加血液含氧量，改善組織缺氧情形，促進傷口癒合，加速一氧化碳、氮氣或其他有毒物質的排出，保護受傷組織避免進一步的損傷，增加對感染的控制。

目前恆春旅遊醫院高壓氧艙，由骨科醫師郭正宗主責整體性評估個案情況後，並會診耳鼻喉科專長的恆春衛生所主任郭仁雄，再由高壓氧呼吸治療師李易玲在進艙前中後的照護，高壓氧氣治療所使用的壓力為2至3個大氣壓，一次治療的時間為60至90分鐘，所需治療的次數依病情而有不同，個案將不用在來回奔波。

恆春旅遊醫院宣布啟用單人高壓氧艙，希望讓需要治療的民眾，不必再長途跋涉到高雄進行高壓氧治療。（記者蔡宗憲攝）

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