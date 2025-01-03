不就醫、擦草藥 乳癌末期婦乳房傷口變大釋迦

楊聖睿醫師指婦人乳癌第４期，接受標靶、化療後，右乳腫瘤縮小結痂，看不到癌細胞。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕44歲陳姓婦人一年半前發現右乳有顆如栗子般的小潰瘍腫塊，不以為意，自行塗抹藥膏無效，還改用草藥偏方，症狀未改善還惡化，腫塊短短半年已經擴大到如變形大釋迦，去（2024）年喘不過氣才被送到急診，確診乳癌末期已轉移到肺、肝、骨，接受雙標靶及化療，才挽回一線生機，病情穩定控制，能好好呼吸、走路。

台中醫院一般外科暨乳房外科醫師楊聖睿指出，這名婦人的乳癌腫瘤在半年內迅速腫大且持續潰瘍滲血，傷口痛到無法走路，家人不斷勸說都堅持不就醫，直到喘不過氣被兒子送到急診，才發現乳癌末期且轉移肺部，導致肋膜積水，癌細胞也擴散到肝臟與骨頭，無法行走，病情危急。

請繼續往下閱讀...

醫院為婦人緊急抽胸水、抗生素及利尿劑治療，並切片檢查為HER2陽性，符合健保雙標靶給付要件，立即幫她安排雙標靶合併化學治療，治療兩個月後如大釋迦般的腫瘤明顯縮小結痂，治療半年後身體癌細胞大幅縮減，呼吸順暢、能自行走路及生活自理，必須持續治療。

楊聖睿指出，乳癌一直高居女性癌症發生率第1名，死亡率也高居第2名，要注意的是乳癌初期（零到一期）通常不會有症狀，婦女應做乳房篩檢，亞洲女性乳癌好發於45至64歲，但近年有年輕化趨勢，曾遇過28歲患者，今年國健署擴大乳房攝影篩檢對象為40到74歲，另外建議婦女在每個月的月經過後5到10天內進行自我乳房檢查，即早發現、治療。

楊聖睿提醒，不可輕忽乳房異常的潰瘍傷口，腋下出現不明腫塊、潰瘍傷口或乳房變形、乳頭凹陷，必須就診檢查，及早確診治療，目前治療乳癌武器多，有放化療、標靶、免疫、荷爾蒙等藥物，3期以前乳癌的5年存活率可達8成以上，呼籲姊姊妹妹勇於接受治療。

楊聖睿醫師指婦人發現右乳傷口腫塊卻自行服擦抹草藥，半年惡化腫大如變形釋迦。（記者蔡淑媛攝）

楊聖睿醫師提醒，婦女應自我乳房檢查。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法