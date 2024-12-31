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健康網》熟男約炮染淋病、披衣菌 醫談性病最佳篩檢時機

2024/12/31 20:52

一名年約35歲男子與陌生人約炮後，生殖器驚見白色分泌物，明顯感染性病。（圖取自shutterstock）

一名年約35歲男子與陌生人約炮後，生殖器驚見白色分泌物，明顯感染性病。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年底節慶氣氛，人與人間交流之餘也進行「人與人連結」，使得性傳染病感染者人數增加。泌尿科醫師提到一項個案，透過交友軟體尋求一夜溫存，然過幾天生殖器竟流出白色分泌物。醫師提醒，不少性病感染者會同時染上2種，甚至3種病毒，呼籲勿低估與陌生人性愛帶來的風險。另外他建議在性行為後3週進行篩檢，倘若生殖器出現不明分泌物，應立即就醫。

泌尿科醫師，顧家醫療總院長顧芳瑜觀察到，近期可能因為天氣寒冷，加上年底假期氛圍濃厚，「人與人的連結」也更加熱絡，使得性病患者有增多趨勢，提醒民眾危險性行為不要輕易嘗試，也別忘做好防護措施。

顧芳瑜表示，他遇過一位35歲的科技業男性，因女友劈腿分手，他透過交友軟體找人陪伴療情傷，事後幾天卻開始感到不安，因此前來求診，表明想進行性病檢查。由於病人在性行為後沒幾天就來求診，而性病檢查通常建議在性行為三週後進行較為準確，因此顧芳瑜原本想請病人晚點再來。然而，在進行脫褲檢查時卻發現，病人的生殖器已經開始流出白色分泌物，似乎有感染跡象，經過檢驗後確認感染了淋病和披衣菌。

顧芳瑜表示，許多性病感染者通常不會只感染一種病毒，常見同時感染2到3種性病的患者，因此千萬不要輕忽與低估愛愛陌生人的風險。他也提醒，雖然建議篩檢性病的最佳時機是性行為結束3週後，但如果已經出現疑似症狀，例如有分泌物、搔癢疼痛或是潰瘍，則應該立即就醫，及早發現和治療更有助於控制病情。

節慶氣氛濃厚，醫師提醒，若生殖器有不明症狀，例如不明分泌物，應即刻就醫。另外建議在3週後做性病篩檢。（顧家醫療提供）

節慶氣氛濃厚，醫師提醒，若生殖器有不明症狀，例如不明分泌物，應即刻就醫。另外建議在3週後做性病篩檢。（顧家醫療提供）

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