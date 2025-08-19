限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》防堵屈公、登革熱本土疫情 台灣需力拚清零
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕衛生福利部疾病管制署19日表示，今年截至18日，台灣已累計140例登革熱及17例屈公病境外移入病例；中國佛山已收治幾千例屈公病確診病例。台大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲學科教授蕭信宏表示，高人口密度的都市一旦引入高適應性病毒株，就可能引發大規模傳播。
台灣有2種病媒蚊 須全力防堵
不過，蕭信宏在台灣科技媒體中心（SMC）上認為，台灣具有完備的監測機制以及健全的醫療通報系統，能及早阻擋疫情擴張。但他提到，台灣同時存在埃及斑蚊（主要分布於嘉義以南）與白線斑蚊（全台皆有分布），理論上具備屈公病毒傳播潛力，防疫仍面臨挑戰。
請繼續往下閱讀...
屈公病毒1種血清型 感染後可終身免疫
蕭信宏說，屈公病毒因為只有一種血清型，不像登革熱病毒有4種，因此登革熱患者即使對其中一種免疫，仍可能感染其他類型的登革熱病毒，而屈公病毒僅有一種血清型，感染後通常可獲得長期甚至終身免疫，也較不容易在同一地區引起大流行。
此外，蕭信宏指出，屈公病毒的傳播效率會受病毒基因型影響，像是E1:A226V突變可明顯提高其在白線斑蚊中的傳播能力，倘若缺乏此類變異，他認為，病毒傳播效率可能受限，降低持續流行的機率。相對而言，登革熱病毒的傳播效率，在埃及斑蚊中能長期保持高傳播能力。
蕭信宏則認為，屈公病一詞源自非洲東南部坦尚尼亞（Tanzania）Kimakonde 族語，意為「彎曲的物體」，形容患者因關節劇痛而蜷曲身體的姿態。屈公病患者常因關節疼痛數月甚至無法站立，導致身體彎曲如鞠躬。因此屈「躬」一詞既能貼切表達病情特徵也符合音譯，應是較為適切的中文譯名。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應