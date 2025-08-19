健康網》無試劑快篩錯失隔離 中國屈公病疫情大失控

鄰近中國佛山市地區及國家，皆全力防堵屈公病境外移入。圖為香港正在進行大規模滅蚊行動。（路透社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國佛山屈公病擴散出來，當地自7月爆發至今，官方數據從高峰期每日6000例降至每日百例以內。中興大學微生物暨公共衛生學教授趙黛瑜說，當時中國佛山市的幾個小區發生病例，但輕忽疫情的控制，再加上診斷試劑用完了，無法快速診斷病人並加以隔離，才造成疫情不斷擴大。

中國初期大意 社區群聚傳播大失控

趙黛瑜在台灣科技媒體中心（SMC）上表示，自己目前在馬來西亞大學擔任客座教授，這裡是世界衛生組織的合作參考實驗室，並參與世界衛生組織召開的專家線上會議。聽到中國代表描述，雖然當時幾個病例已經由實驗室診斷為屈公病，但病症為輕微症狀，並無嚴重病例，因而輕忽。趙黛瑜再次呼籲，請國人務必謹慎看待，須啟動早期監測、找到社區裡的傳播群聚並加以控制的重要性。

請繼續往下閱讀...

中國疫情一直擴大，眾所關心疫苗情況，趙黛瑜說，目前有兩款疫苗藉由流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，簡稱CEPI）的資助已在歐盟與美國上市，包括IXCHIQ的活減毒疫苗，與VIMKUNYA的類病毒顆粒疫苗，兩者均是透過產生的中和抗體力價來預估其保護力，因此實際應用在爆發流行時的保護力仍待評估。

學者呼籲 滅蚊才是最佳防疫

根據2025年發表在《Nature Medicine》上的科學評估報告，全世界有超過100個國家、超過20億人口暴露在屈公病毒傳播的風險，趙黛瑜說，假設疫苗具有70%的保護力，則每年可以減少4000多人感染，每10萬人可以減少17個重症，但卻可能因此而忽略病媒蚊的控制，導致控制了屈公病毒，卻造成登革病毒的大流行。趙黛瑜表示，因此最佳防疫策略還是防蚊。

另外值得注意的是，趙黛瑜表示，屈公病毒ECSA基因型自2004年開始出現明顯的跳島傳播現象，從東非經由貿易路線傳到多個印度洋島嶼，這次的跳島傳播，使得病毒的外套膜蛋白上產生明顯的突變，此突變使得屈公病毒主要由埃及斑蚊傳播，轉為更容易經由白線斑蚊傳播，此突變株被分類為印度洋分支群（Indian ocean lineage）。目前ECSA基因型為全世界傳播最廣的基因型，包括此次廣東發生的疫情，也是由ECSA基因型中的印度洋分支群造成的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法