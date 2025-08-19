自由電子報
健康網》口腔7狀況別忽視 醫：牙齦出血恐心臟有事

2025/08/19 19:25

良品牙醫診所牙醫師葉昭孝表示，牙齦出血是牙周病初期的表現，亦是慢性發炎的反應，若長期忽視，恐影響心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體沒有症狀≠健康沒問題，尤其當牙齒出問題時，很可能是身體亮紅燈的反應！良品牙醫診所牙醫師葉昭孝於臉書專頁「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文列出容易被忽略的口腔問題，如咀嚼偏好單側、早上容易牙痠、牙齦常出血、冷熱敏感、缺牙未補等。

葉昭孝分享，當我們覺得自己沒有不舒服，不代表身體沒問題，很有可能正在錯過牙齒健康最黃金的修復時機。他說，牙齒與口腔問題，往往在無聲無息中發展，就像是一種延遲性警報系統，很多時候等我們感覺到症狀，問題早已變得複雜。若有以下7個狀況，千萬別忽略：

●咀嚼偏好單側：

習慣不自覺地只用一邊咀嚼的人，很可能是牙齒咬合異常或另一側有潛在病灶。長期下來，不僅造成單側牙齒過度磨損，甚至會引起咀嚼肌不平衡，導致臉型歪斜或顳顎關節疼痛的問題。

●早上醒來總覺得牙齒痠、肩頸僵硬：

這可能是夜間磨牙或咬緊牙關所致。許多成人在睡夢中無意識地咬緊牙齒，造成牙齒裂痕、牙周壓力增高，甚至會引發慢性頭痛或耳鳴的問題。

●牙齦時不時出血、口中有異味：

多數人也許會以為只是刷牙太用力，但這其實是牙周病最初期的表現。牙齦出血、腫脹、退縮，都是慢性發炎釋出的警告，長期忽略，不僅會造成牙齒鬆動、脫落，還會影響心血管健康與血糖控制。

●冷熱敏感來得快又短暫：

很多人認為反正只有一下下，不嚴重，但這可能是初期蛀牙或琺瑯質流失的狀況。如果未處理，蛀牙會逐步深入牙本質、牙髓，最終可能需要抽神經甚至拔牙。

●有假牙或植牙，但從未回診檢查：

許多患者裝完牙就安心回家，事實上，假牙與植牙也需要定期追蹤與清潔的，當忽略清潔與檢查，可能導致植體周圍發炎、假牙鬆脫、甚至二次蛀牙的問題發生。

●缺牙未補、咬合空缺：

少了1顆牙，其他牙齒會開始傾斜、移位與過度磨耗。長期缺牙未處理，會造成整體咬合崩壞、臉型改變、咀嚼功能下降。千萬別讓1顆牙的缺失，牽動整個口腔結構的連鎖反應。

●曾經根管治療，但多年未追蹤：

根管治療過的牙齒雖已除去神經，但仍可能出現根尖發炎、感染復發。這些病變往往無痛但破壞性極高，早期若能透過X光檢查，就有機會補救。

葉昭孝呼籲，健康不是靠感覺，而是靠檢查。牙齒沒有自我修復能力，一旦壞了，治療成本與風險都會倍增，民眾千萬不要忘記半年一次的牙科檢查。趁還能預防時，就要主動出擊！

