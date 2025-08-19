發燒、頭痛、肌肉痛 高雄新增2例鉤端螺旋體

高雄新增2例鉤端螺旋體確診病例，衛生局提醒民眾應避免災後赤腳涉水，整理環境需穿雨鞋、戴手套。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（19）日公布新增2例鉤端螺旋體確診個案，2人都在丹娜絲風災後發病確診，截至昨天已有累計5例鉤端螺旋體確診個案，年齡介於30至50多歲，工作場域有貓、狗及老鼠出沒，兩人經治療後症狀緩解，已經出院。

衛生局指出，近期2例確診個案，其中40多歲男子為肉品批發商，因發燒、頭痛及肌肉痛就診，疫調顯示發病前曾接觸污水、污泥，有飼養寵物，並曾在住家附近見過鼠隻；另一名個案為50多歲女性，是家禽批發市場清潔人員，也因發燒、肌肉痛就醫，發病前工作時有接觸污水、污泥、工作場域有貓、狗及老鼠出沒。

此外，確診個案中3例於發病前一個月，曾接觸污水、污泥，其中2例是在丹娜絲風災後，確診者的工作地曾有鼠跡。鉤端螺旋體感染主因人類食入，或接觸被囓齒類動物排泄物污染的水、土壤及食物，常接觸囓齒類動物者，也是易感染的族群。

針對豪雨或風災後因人與受污染水源及土壤接觸機會增加，常見鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病會爆發性流行，近期南部時有豪大雨，衛生局提醒民眾應避免災後赤腳涉水，整理環境時穿雨鞋、戴手套，做好個人防護，出現發燒、頭痛等類似感冒症狀，要及早接受醫師診斷治療，相關疑問可至疾管署官網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

