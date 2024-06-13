健康網》午睡超過1小時失智增1.4倍！ 醫揭最佳時間健腦護心

研究表示，午睡時間一天超過1小時，失智風險增1.4倍；若一天超過1次以上，失智風險會增40％；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕午睡雖然可讓大腦暫時休息，但千萬別睡太久。胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究表示，午睡時間一天超過1小時，失智風險增1.4倍；若一天超過1次以上，失智風險會增40％。所以呼籲民眾想午睡，建議時間最好控制在30-60分鐘之間、最好在下午1點到3點之間睡，及找個安靜舒適的地方，不僅可避免睡眠慣性，也不會影響晚上睡眠質量。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，午睡和大腦衰老之間，可能存在著雙向關係，也就是說，當一個人午睡太多，一年後失智風險會增加。一項美國加利福尼亞大學刊登在《美國國家醫學圖書館》（PubMed）的研究，追蹤了1401名老人午睡的變化，並為期14年。結果發現，午睡時間一天超過1小時，失智風險增加1.4倍；午睡頻率一天超過1次以上，失智風險增加40％。

請繼續往下閱讀...

黃軒進一步說，雖然該研究引起了廣泛的關注和討論，但這並不意味著人們要完全避免午睡。因為其它研究顯示，適量的午睡，對於大腦健康是有益的。比如可以提升記憶力和專注力，甚至還能降低心臟病的風險。即使是5-15分鐘的短暫午睡，也能立即改善精神狀態。

午睡應掌握3大原則

午睡時間多久最好？黃軒認為，首先，午睡的時間不宜過長。研究建議，午睡時間最好控制在30-60分鐘之間，這樣可避免睡眠慣性，也就是醒來後感到更疲倦的狀態；其次，午睡的時間點也很重要。最好在下午1點到3點之間，這樣不會影響晚上的睡眠質量；最後，午睡的環境也要適宜。找一個安靜、舒適的地方，讓自己能夠放鬆地進入夢鄉。

黃軒提醒，健康的生活方式需要平衡。適量的午睡，可以幫助我們保持大腦的活力，但也要注意不要過度一直在午睡，一直度辜，因為這樣的午睡型態是有問題的，記得儘可能找醫生診斷治療一下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法