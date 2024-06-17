重症患者家屬「想請乩童看看」 醫秒同意感動萬人

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金力行「救病人、也要救家屬」，他在臉書分享同意重症病患家屬「想請乩童來看看」的故事，感動超過1萬5000人按讚。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金力行「救病人、也要救家屬」，他常會建議家屬，想想可以幫親人完成什麼心願？曾有家屬小心翼翼地表示「想請乩童來看看」，陳志金秒答應，他在臉書分享這段故事，並說明同意的原因，感動超過1萬5000人按讚。

常有家屬面臨親人罹患重症時，除了求醫，也會求神問卜、護身符、符水、乩童，嘗試各種方法，但有些醫師會認為符水、乩童是迷信，陳志金則認為，他信的是關懷與心靈的療癒，大家共同的敵人是疾病和無常，而非彼此，「乩童也可以是伙伴」，「大家的目標一致，都是為了病人好、都想安撫家屬的心靈，只是努力的方式不一樣而已。」當然他也會先提醒家屬防範神棍和各種詐騙。

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陳志金在臉書分享，曾有一名重症患者的家屬向他表示想請乩童來看看，當時病人的病況已非常不好，對他來說，當時更重要的就是「救家屬」，因此，能夠讓家屬安心、讓他們盡一份心力，為什麼不行呢？一般醫師會覺得符水是迷信、覺得自己的專業被挑戰、不被信任，但他認為那只是家屬的一番心意，他們也想要盡一份力量而已，並非對醫護人員的不信任。「我認為，符水最好的說法，其實就是：『家屬的祝福』。」

一般乩童要進入醫院，不是要假裝是家屬，就是要偷偷摸摸，陳志金不僅欣然同意，隔天家屬帶著乩童進到加護病房，陳志金還主動向乩童說明病人的病情，讓乩童知道要如何「幫忙」。

隨後乩童手腳比劃、口中唸唸有詞之後，轉頭對病人的媽媽和太太講了幾句話，再分別給2人一個深深的擁抱，似乎療癒了家屬的心靈，陳志金也感謝乩童對家屬的關懷與同理，稱許真的是一位非常「稱職」的乩童。

許多民眾看了貼文紛紛留言，「好暖心」「好有溫度的醫師」、「好感動，看到哭了」、「『救家屬』簡單3個字，很溫暖也很美」。

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