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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

醫學突破！美團隊完成全球首例全膀胱移植 癌患重拾排尿功能

2025/05/20 16:33

全球首例全膀胱移植手術患者拉蘭薩爾（Oscar Larrainzar）（中）在醫療人員的陪同下術後行走復健。（圖取自Nick Carranza/UCLA）

全球首例全膀胱移植手術患者拉蘭薩爾（Oscar Larrainzar）（中）在醫療人員的陪同下術後行走復健。（圖取自Nick Carranza/UCLA）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國外科醫師團隊於今（2025）年5月4日，成功完成了全球首例人類全膀胱移植手術。這項歷時8小時的複雜手術，不僅為一名因腎病及癌症失去膀胱與腎臟的患者植入捐贈器官，更讓他重獲七年來首次正常排尿的能力，為全球數百萬膀胱功能障礙者帶來新希望。

科學新聞網站《Science Alert》報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）泌尿科醫師納西里（Nima Nassiri）說明：「移植的腎臟術後立即產生大量尿液，患者腎功能也馬上改善，術後完全無需洗腎，尿液也順利排入新膀胱。」患者很快便能自主排尿。

南加大凱克醫學院（Keck Medicine of USC）泌尿科醫師吉爾（Inderbir Gill）強調：「這次手術是醫學史上的里程碑，將改變我們對特定膀胱功能『終末期』患者的治療方式。移植是許多重大器官疾病的救命選項，如今膀胱也能加入其中。」

過去，膀胱功能嚴重受損的患者，唯一選擇是利用部分腸道重建膀胱。但吉爾醫師指出，此方法高達八成病例會出現併發症，如消化問題或因消化道與泌尿道菌叢巨大差異導致腎功能喪失。膀胱移植本身極具挑戰，因其血管系統複雜且深藏於腹腔。

為此，醫療團隊耗時逾四年準備，期間利用仍在呼吸器維生的已故捐贈者進行機器人輔助移植練習。這些新開發的技術最終應用於41歲的拉蘭薩爾（Oscar Larrainzar）身上。這位育有四名子女的父親，因病多年前已切除雙腎及大部分膀胱，依靠洗腎長達七年。正常男性膀胱容量約700毫升，但他剩餘的膀胱僅能容納30毫升。

手術團隊在植入捐贈器官前，預先連接了部分動靜脈，稍微簡化了手術的複雜度。吉爾醫師表示：「儘管手術複雜，但一切按計畫順利完成，患者情況良好，我們對他目前的臨床進展感到滿意。」

目前，醫師團隊計畫在其臨床試驗中再進行四例膀胱移植手術。他們解釋，接受移植的患者必須正接受或需要長期免疫抑制治療以防器官排斥，這類藥物本身帶有風險及副作用，因此除非別無選擇，否則尚不值得冒器官捐贈的風險。若後續四例手術同樣成功，將會展開更大規模的試驗。

拉蘭薩爾在術後回診時告訴醫師：「我過去就像一顆定時炸彈，但現在，我有了希望。」

醫療團隊專注於螢幕上顯示的捐贈膀胱影像，此為南加大凱克醫學院開發新移植手術的關鍵過程。（圖取自「USC Urology」粉絲專頁）

醫療團隊專注於螢幕上顯示的捐贈膀胱影像，此為南加大凱克醫學院開發新移植手術的關鍵過程。（圖取自「USC Urology」粉絲專頁）

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