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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》不是冰敷！ 海邊戲水螫傷 醫：泡溫水能解痛

2024/06/18 20:05

到海邊遊玩容易被海膽、水母、珊瑚、魟魚等各式生物刮傷、刺傷或螫傷。醫師叮嚀，可以將患部浸泡於40至45ºC的溫水，以緩解疼痛；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季來臨，天氣越發炎熱。許多民眾紛紛加入水上活動行列。醫學中心急診部主治醫師指出，到海邊遊玩被海膽、水母、珊瑚、魟魚等各式生物刮傷、刺傷或螫傷在所難免。對此他分享處置方式，除了以海水或生理食鹽水沖洗傷口等常見方式，也可以將患部浸泡於40至45ºC的溫水，以緩解疼痛。

醫師在臉書粉專「急診男爸one」發文分享，針對各式海洋生物的基本傷口處置通則：

●用海水或生理食鹽水沖洗傷口。

●若有肉眼可見的尖刺，可將之拔除。

●可浸泡於40ºC到45ºC的溫水，以緩解疼痛。

後續的傷口處置，會依照傷口的受傷程度來評估，是否施打破傷風疫苗、或需服用口服抗生素。

醫師補充，炎炎夏日到海邊玩水與進行水上活動，除了小心海洋生物造成的外傷外，也要注重防曬，避免皮膚曬傷。還有適時休息與補充水分，避免熱傷害。

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