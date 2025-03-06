自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

全國首例！消防署視訊輔助急救成功 新竹OHCA患者康復出院

2025/03/06 13:49

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去（2024）年底一名科技廠員工突發昏迷，趴伏於桌上，無呼吸心跳，疑似OHCA（到院前心肺功能停止），新竹縣政府消防局獲報立即啟動救援機制，透過內政部消防署「視訊輔助急救系統」，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復，並已在今年1月中出院，成為全國視訊輔助急救首例成功案例。

新竹縣政府消防局表示，此案發生於去年12月31日下午4點許，報案人表示約5分鐘前發現51歲孫姓男子突然失去意識，額頭有擦傷，無法喚醒。119派遣員確認患者無意識、無呼吸，判定為OHCA個案，並轉由護理師遠端指導CPR與AED操作，同時派遣救護人員趕赴現場。

消防局首度運用「視訊輔助急救系統」，護理師透過119視訊功能即時監看現場急救狀況，確保施救者的CPR按壓與AED操作正確無誤，並協調現場人員分工，包括派人取用AED、至大門引導救護人員等，提升急救效率。

新工消防分隊共派出3名救護人員，包括2名救護中級技術員及1名救護高級技術員（EMTP），到場後發現患者仍無自主心跳，立即實施高級救護術，並持續進行心肺復甦術（CPR）與AED電擊除顫，全程共施行8次電擊，爭分奪秒與死神拔河。

患者送抵竹北東元醫院後，醫療團隊接手進行積極搶救，經過數日治療，患者終於恢復生命跡象，並於今年1月11日康復出院。此消息令參與救護的隊員無比欣慰！

消防局表示，這起案例是2024年全國啟用「視訊輔助急救系統」後的首例成功救援，證明該系統能突破時空限制，讓119人員即時監控現場急救情形，確保施救正確無誤，有效提升OHCA患者存活率。消防局也強調，雖然視訊輔助急救能提供關鍵指導，但關鍵時刻仍仰賴現場民眾的即時施救。因此，呼籲全民積極學習CPR與AED使用方法，關鍵時刻勇敢挺身而出，為生命爭取更多希望。

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」，由護理師指導CPR，爭取救援時間。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」，由護理師指導CPR，爭取救援時間。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中