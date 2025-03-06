全國首例！消防署視訊輔助急救成功 新竹OHCA患者康復出院

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去（2024）年底一名科技廠員工突發昏迷，趴伏於桌上，無呼吸心跳，疑似OHCA（到院前心肺功能停止），新竹縣政府消防局獲報立即啟動救援機制，透過內政部消防署「視訊輔助急救系統」，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復，並已在今年1月中出院，成為全國視訊輔助急救首例成功案例。

新竹縣政府消防局表示，此案發生於去年12月31日下午4點許，報案人表示約5分鐘前發現51歲孫姓男子突然失去意識，額頭有擦傷，無法喚醒。119派遣員確認患者無意識、無呼吸，判定為OHCA個案，並轉由護理師遠端指導CPR與AED操作，同時派遣救護人員趕赴現場。

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消防局首度運用「視訊輔助急救系統」，護理師透過119視訊功能即時監看現場急救狀況，確保施救者的CPR按壓與AED操作正確無誤，並協調現場人員分工，包括派人取用AED、至大門引導救護人員等，提升急救效率。

新工消防分隊共派出3名救護人員，包括2名救護中級技術員及1名救護高級技術員（EMTP），到場後發現患者仍無自主心跳，立即實施高級救護術，並持續進行心肺復甦術（CPR）與AED電擊除顫，全程共施行8次電擊，爭分奪秒與死神拔河。

患者送抵竹北東元醫院後，醫療團隊接手進行積極搶救，經過數日治療，患者終於恢復生命跡象，並於今年1月11日康復出院。此消息令參與救護的隊員無比欣慰！

消防局表示，這起案例是2024年全國啟用「視訊輔助急救系統」後的首例成功救援，證明該系統能突破時空限制，讓119人員即時監控現場急救情形，確保施救正確無誤，有效提升OHCA患者存活率。消防局也強調，雖然視訊輔助急救能提供關鍵指導，但關鍵時刻仍仰賴現場民眾的即時施救。因此，呼籲全民積極學習CPR與AED使用方法，關鍵時刻勇敢挺身而出，為生命爭取更多希望。

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」，由護理師指導CPR，爭取救援時間。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局透過「視訊輔助急救系統」。（新竹縣消防局提供）

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