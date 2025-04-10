健康網》鉀離子速速降 新型降鉀粉1小時內見效

醫師指出，新型降鉀粉副作用少，且通常在1小時內開始降低鉀濃度，甚至使用方便，患者可以將其溶解在水中服用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟病患者血鉀太高時，會需要急診醫師幫忙，將鉀離子趕緊打下來，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，傳統降鉀粉不僅難吃作用時間還慢，而新型降鉀粉副作用少，且通常在1小時內開始降低鉀濃度，甚至使用方便，患者可以將其溶解在水中服用。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」表示，傳統降鉀粉（kallimath） ，以前是陽離子交換樹脂，也就是鈉聚苯乙烯磺酸鹽（SPS），有很多問題，超難吃、作用時間很慢，通常才能開始降低血鉀濃度，效果可能在6-24小時內顯現，第三個則是副作用很明顯，患者常常便秘噁心肚子不舒服，導致降鉀粉榮登「腎友最討厭的第1名藥物」！

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林軒任說，新型降鉀粉Lokelma（環硅酸鋯鈉），商品名「利控鉀」，是一種不溶於水且不被人體吸收的化合物，具有高選擇性地捕獲鉀離子的能力。與傳統的基於樹脂的降鉀劑相比，Lokelma在耐受性和效果上有顯著的優勢。由於是通過在腸道中捕獲鉀離子，並將其與氫和鈉離子交換來降低血鉀濃度。這種作用在服用後約1小時內開始顯現，並能持續維持正常的血鉀濃度。

林軒任表示，新型降鉀粉的結構設計使其在腸道中不會膨脹，這意味著它不會在腸道內部釋放出其他物質，從而減少了副作用的風險。它目前被批准用於治療由慢性腎病或心衰引起的高鉀血症，特別是在透析患者中，能有效維持正常的血鉀濃度。

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