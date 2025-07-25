環境部衛福部推綠色醫療轉型 培訓班目標105醫院160人次

環境部與衛福部共推綠色醫療，並開辦「綠色醫療人才培訓班」，講師台灣感染管制學會秘書長詹明錦上台授課。（國家環境研究院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2050淨零轉型目標，醫療淨零也成國際趨勢，環境部與衛福部攜手，推動「綠色醫療」轉型，並由國家環境研究院辦理「綠色醫療人才培訓班」，今（25日）正式開班授課，首期開在台北，未來目標招收105家醫療機構、總培訓160人次，全面強化醫療淨零實力。

國環院院長劉宗勇指出，醫療淨零已成為國際趨勢，包括世界衛生組織、「聯合國氣候變化綱要公約」及多國公共衛生機構皆推動健康照護部門減少碳排放，他認為，台灣若欲強化健康體系韌性、提升國際競爭力與聲譽，醫療永續的推動勢在必行，亦需積極與國際接軌。

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環境部表示，5月16日已核定「綠色醫療推動方案」，結合衛福部資源，訂定7大策略、14項行動，包括：廢棄物減量、室內空氣品質改善、水資源管理、綠色化學推廣、碳盤查與綠色辦公室落實、綠色採購等，協助醫療機構強化碳減量與永續治理能力。

國環院也在今年辦理「綠色醫療人才培訓班」，規劃辦理北、中、南、東4期課程，首期今日在台北登場，授課講師包含衛福部醫事司長劉越萍、台灣感染管制學會秘書長詹明錦、台灣醫療產業管理發展學會副秘書長郭金尼、國立台灣大學教授王根樹及嘉南藥理大學教授蔡瀛逸等專家學者；計畫預計招收全國醫學中心及區域醫院共105家機構，總培訓人數可達160人次。

課程內容則涵蓋：綠色醫療政策與趨勢、碳中和、ESG實務、醫療機構節能減碳技術、廢棄物分類與減量、室內空品管理、醫療廢水處理等，結合理論講授與案例實作，提升學員實務應用能力。報名可上網站查詢。

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