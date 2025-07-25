自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

環境部衛福部推綠色醫療轉型 培訓班目標105醫院160人次

2025/07/25 12:55

環境部與衛福部共推綠色醫療，並開辦「綠色醫療人才培訓班」，講師台灣感染管制學會秘書長詹明錦上台授課。（國家環境研究院提供）

環境部與衛福部共推綠色醫療，並開辦「綠色醫療人才培訓班」，講師台灣感染管制學會秘書長詹明錦上台授課。（國家環境研究院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2050淨零轉型目標，醫療淨零也成國際趨勢，環境部與衛福部攜手，推動「綠色醫療」轉型，並由國家環境研究院辦理「綠色醫療人才培訓班」，今（25日）正式開班授課，首期開在台北，未來目標招收105家醫療機構、總培訓160人次，全面強化醫療淨零實力。

國環院院長劉宗勇指出，醫療淨零已成為國際趨勢，包括世界衛生組織、「聯合國氣候變化綱要公約」及多國公共衛生機構皆推動健康照護部門減少碳排放，他認為，台灣若欲強化健康體系韌性、提升國際競爭力與聲譽，醫療永續的推動勢在必行，亦需積極與國際接軌。

環境部表示，5月16日已核定「綠色醫療推動方案」，結合衛福部資源，訂定7大策略、14項行動，包括：廢棄物減量、室內空氣品質改善、水資源管理、綠色化學推廣、碳盤查與綠色辦公室落實、綠色採購等，協助醫療機構強化碳減量與永續治理能力。

國環院也在今年辦理「綠色醫療人才培訓班」，規劃辦理北、中、南、東4期課程，首期今日在台北登場，授課講師包含衛福部醫事司長劉越萍、台灣感染管制學會秘書長詹明錦、台灣醫療產業管理發展學會副秘書長郭金尼、國立台灣大學教授王根樹及嘉南藥理大學教授蔡瀛逸等專家學者；計畫預計招收全國醫學中心及區域醫院共105家機構，總培訓人數可達160人次。

課程內容則涵蓋：綠色醫療政策與趨勢、碳中和、ESG實務、醫療機構節能減碳技術、廢棄物分類與減量、室內空品管理、醫療廢水處理等，結合理論講授與案例實作，提升學員實務應用能力。報名可上網站查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中