兒欲捐肝救父 兩階段活體肝移植解決「肝太小」問題

兒捐肝救癌父，卻因肝面積過小遇困，高雄長庚王植熙院長（左一）率醫療團隊採兩階段活體肝移植露新曙光。（高雄長庚提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東57歲劉先生罹患B型肝炎合併肝硬化，並診斷出肝癌，部分肝臟雖接受手術切除，雙側肝癌仍反覆復發，也歷經多次的燒灼和栓塞治療，兒子表達捐贈意願，但評估兒子的左側肝臟體過小不適，為搶救延續劉男生命，高雄長庚團隊完成兩階段活體肝臟移植（LD-RAPID），成為台灣肝臟體積過小的捐贈者捐肝救家人之新曙光。

劉先生罹患B型肝炎合併肝硬化，於去（2024）年4月診斷肝癌並接受局限性部分肝臟切除及術中射頻燒灼術治療後，反覆雙側肝癌復發，歷經多次的燒灼和栓塞治療，為了得到治癒及長期存活的機會，接受移植評估，兒子義無反顧願捐肝救父。

請繼續往下閱讀...

經電腦斷層計算，其左側肝臟體積為286ml，比例僅佔23.5%，按照傳統評估標準（30%）及捐贈者安全優先的前提下，兒子恐不適合捐贈右肝，經醫療團隊審慎評估後，決定以兩階段活體肝臟移植手術進行治療、捐贈者兒子僅需將較小的左肝捐出，大大提升捐贈者的安全性。

高雄長庚院長王植熙帶領肝臟移植團隊，採取兩階段活體肝臟移植（LD-RAPID），融合活體肝臟移植、輔助性部分肝正位移植，以及阿爾庇式手術的觀念與技術，安排患者劉先生於今年2月接受第一階段左肝切除合併左肝移植手術，術後第13天電腦斷層顯示移植的左肝成長250%，14天後再接受第二階段殘餘右肝切除。

術後僅因膽管併發症接受引流管置放，其餘狀況良好，捐贈者兒子也在術後兩週內順利出院；劉父也被兒子的勇敢與孝心感動，更感謝長庚醫療團隊的援救。

王植熙院長表示，目前國際上仍未建議肝硬化合併嚴重門脈高壓的病人，接受兩階段活體肝臟移植手術，經由醫療團隊評估，包含病人肝臟纖維化不能太嚴重、肝臟血管解剖構造需單純，決定採兩階段活體肝臟移植手術能減少捐贈者的手術風險，同時增加病人即時接受肝臟移植重獲新生的機會。

高雄長庚肝癌病人劉先生的肝臟恢復模擬圖。（高雄長庚提供）

兩階段肝臟移植手術示意圖。（高雄長庚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法