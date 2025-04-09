「南榮樂活學苑」社區整合式照護 讓銀髮族活躍老化

高雄榮民總醫院台南分院，在世界之光聖教會成立「南榮樂活學苑」，為高齡者提供全方位的健康促進課程。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄榮民總醫院台南分院（簡稱高榮南院）推動健康老化，成立首創南部社區整合式照護「南榮樂活學苑」，今（9）日揭牌。學苑秉持「Tiger」5大核心精神，為高齡者提供全方位的健康促進課程，延緩老化、提升生活品質。

台南分院院長鄭名芳表示，台灣邁入高齡化社會，平均最後的8年壽命是坐輪椅或臥床，南榮樂活學苑的成立，響應總統賴清德宣示「健康台灣」政策，不僅是醫院對高齡醫學的延伸服務，落實養護合一目標，更希望讓長者在醫院不只是接受治療，而能延伸至社區學習健康知識、拓展社交，真正實現活躍老化的目標。

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高雄榮民總醫院台南分院院長鄭名芳（左4）與出席貴賓共同主持「南榮樂活學苑」揭牌儀式。（記者洪瑞琴攝）

學苑秉持「Tiger」5大核心精神，包括：「強化 Training」、「智慧 Intelligence」、「連結 Gathering」、「快樂 Enjoyment」、回春「Rejuvenation」，為高齡者提供全方位的健康促進課程，增進回春活力。

高齡醫學科主任陳宣恩表示，高榮南院深耕社區，除了提供各項醫療資源，並於各據點開辦預防及延緩失能的課程，「南榮樂活學苑」即擴展延伸這些成效。因此相較一般社區據點提供更多元更有強度的活動及運動，提供社區民眾遊戲化訓練，為南部首創社區整合式照護，於4月招募第1批學員開課。

「南榮樂活學苑」開辦經費獲得退輔會補助，與世界之光聖教會合作，課程包括運動、營養、社會心理、健康生活、慢性疾病管理等，免費參加（園藝課酌收花材成本），透過實體活動據點與科技平台整合，邁向健康長壽的宜居城市。

南榮樂活學苑4月第1期課程表。（高榮南院提供）

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