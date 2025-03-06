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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》餐廳驚傳長者吃芝麻球噎死 醫談急救措施

2025/03/06 14:41

有民眾到餐廳用餐卻不幸被芝麻球噎到而過世，醫師提醒，吃軟質食物應格外小心。（圖取自photoAC）

有民眾到餐廳用餐卻不幸被芝麻球噎到而過世，醫師提醒，吃軟質食物應格外小心。（圖取自photoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友指稱在新竹某餐廳用餐時，父親因為吃芝麻球與馬蹄條噎到，而窒息身亡。然不論在哪，老人因用餐不慎而噎住的狀況時有所聞。胸腔內科醫師蘇一峰說明，年長者與幼童吃軟質的食物，應格外當心，需要慢慢吞。同時北市府消防局也說明若有人噎到時，如何做哈姆立克法。

蘇一峰於臉書說明，吃軟質的食物（湯圓、芝麻球、麻糬、鹼粽等等），在老人家與嬰幼兒都要特別的小心。老人家吞嚥功能退化，吞食物更困難，需要慢慢的吞不能太大口。同時提醒哈姆立克法的重要性，若發生窒息應進行CPR。

台北市政府消防局說明，若因輕度哽塞而正在用力咳嗽時，不要去干擾病人自發性的咳嗽和用力呼吸。如發生咳嗽聲音逐漸微弱或咳不出聲、呼吸更加困難甚至不能呼吸、吸氣時有高頻率的喘鳴聲、皮膚呈現青紫色、不能說話或全身軟弱等狀況，或是很多人會將兩手抓住自己的脖子。此時代表發生重度哽塞，應介入急救。

旁人見狀應立即詢問：「你（妳）噎到了嗎？」若當事人點頭表示或沒有說話時，應立即在病人身後，站穩弓箭步，前腳置於病人兩腿之間。

此時自己一手握拳，大拇指與食指形成拳眼朝向病人腹部貼放於上腹正中線，稍高於肚臍的位置，另一手則環抱病人腹部並握住自己的拳頭。接著，雙手用力向病人的後上方瞬間快速重複推擠。如病人為孕婦或肥胖者，則環抱位置可移至胸骨與兩乳頭連線交會處，如同CPR按壓位置。

另外若噎到的人為重度哽塞且意識不清，癱在施救者身上時，應當：弓箭步之後腳應往後退，雙手托住病人，小心將病人仰躺於地上。以壓額抬下巴法，打開病人的呼吸道，若發現病人口內有明顯的固體異物時，可用手指清除。若無可見的固體異物或已清除，以拇指與食指捏住病人鼻子，口對口施予人工呼吸，給予吹氣1次。如果不願意實施人工呼吸，可直接進行壓胸。若氣吹不進去或胸部沒有升起時，再重新打開病人呼吸道（再操作1次「壓額抬下巴」）並且再吹氣1次。

若氣仍吹不進去或胸部仍沒有升起時，應立即給予胸部按壓30次（速率約每分鐘100-120次）接著重複上面2-5之步驟，同時要目視有無異物吐出或阻塞解除的現象。重複吹2口氣及壓胸30次（或持續壓胸），直到阻塞解除，或執行5個循環，大約2分鐘的時間後，立即送醫。

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