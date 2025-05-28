新冠疫情升溫！新北單週近6000人就診 累計42重症

市府衛生局指出，新北第21週達5795人次就診新冠門急診高於去年同期3442人次。示意圖。（記者羅國嘉攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，市府衛生局指出，新北第21週達5795人次就診新冠門急診，較前1週上升106％，高於去年同期3442人次。今年至今累計42例新冠併發重症，多為65歲以上長者與具慢性病史者，其中9成未注射JN.1疫苗。

新北市長侯友宜表示，端午連假期間，因出遊、聚會機會增加，有利於新冠病毒傳播，提醒市民勤洗手，落實呼吸道與咳嗽禮節，進入醫療機構、長照機構、大眾運輸、人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，生病請在家休息，並盡速接種新冠疫苗。

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衛生局指出，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史者是高風險對象，如有疑似症狀請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低併發重症風險。若民眾出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，可先自行快篩再就醫。

衛生局強調，接種新冠疫苗為預防感染併發重症最有效方式，目前新北市疫苗供應充足，請年滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗民眾儘早到合約院所或社區接種站接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，建議再接種第2劑，以保障安全。

衛生局提醒市民勤洗手，落實呼吸道與咳嗽禮節，進入醫療機構、長照機構、大眾運輸、人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩。（新北衛生局提供）

若民眾出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，可先自行快篩再就醫。圖為快篩醫療院所。（新北衛生局提供）

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