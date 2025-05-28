病毒變異「快篩試劑」測得準？ 疾管署掛保證：可以

衛福部長邱泰源（左）指出，家用快篩短缺是因為先前疫情趨緩、廠商減產；但「今天就有4萬份鋪出去」；另外，疾管署署長莊人祥（右）表示，現行快篩仍能檢出現存變異株。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情升溫，民眾抱怨快篩買不到，加上病毒不斷變異，不少人憂心快篩還準不準？衛福部長邱泰源今（28日）在立法院坦言，快篩短缺是因為先前疫情趨緩、廠商減產，導致供應一時跟不上，不過「今天就有4萬份鋪出去」，本週供應量可達60多萬份；至於快篩是否能驗出變異株？疾管署則表示「沒問題」，現行快篩仍能檢出現存變異株。

根據疾管署統計，上週全台新冠就診人次達4.1萬人，超過去年同期，預估疫情高峰將落在6月底至7月初，單週就診人數上看20萬人。國民黨立委王育敏質詢指出，確診人數原先預估僅6至7萬，如今大幅上修逾20萬，顯示疫情發展超出原本預期，民眾最關心的就是防疫物資是否能跟上，尤其快篩試劑「買不到」的情況何時能改善？

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邱泰源回應，快篩因疫情趨緩時產線停擺，目前已要求廠商重啟生產，且「超過估計需求量」備貨。前一、兩週在個別社區藥局可能會較難買到，會優先舖貨至連鎖藥局與超商，「今天就會有4萬份舖出去。」供應量很快就會超過預期可能感染的人數，呼籲民眾不必搶購。

食藥署署長姜至剛也說，疾管署與食藥署在5月9日接獲疫情警訊後就啟動應變，並與廠商協調，疫情趨緩後廠商減產、且銷毀800萬劑的過期快篩，因應疫情再起，產能逐步提升，一週可供應逾60萬份家用快篩，預估一週內就能補足缺口；疾管署官網的「COVID-19防疫專區」整合各縣市販售快篩藥局名單、醫療院所快篩點與抗病毒藥物配置地點，未來也將進一步建置通路實際庫存數量，避免民眾撲空。

民進黨立委王正旭則關心面對變異株，快篩試劑是否會出現準確度下降？對此疾管署署長莊人祥說明，病毒變異的部分與快篩檢測的地方不同，目前快篩仍能有效檢出所有現存變異株，提醒高風險族群，像是65歲以上、糖尿病或慢性病患者，一旦出現症狀，可儘速快篩確認、爭取及早用藥。

除了快篩試劑，疫苗與藥物也穩定供應。莊人祥說，疾管署每週兩次主動詢問各縣市衛生局疫苗需求並即時配送，上週接種量達4萬劑，本週已配發7.1萬劑，週四將再配送一次，讓有需要的民眾都能打得到；邱泰源也說，目前新冠口服藥物paxlovid庫存達46萬人份，每波疫情用量約10萬多份，數量充足。

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