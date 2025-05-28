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感嘆連高血壓都能造假 北榮院長建議住院驗藥防弊

2025/05/28 12:25

日前爆出多名藝人砸錢找「閃兵集團」偽造高血壓醫療證明逃兵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

日前爆出多名藝人砸錢找「閃兵集團」偽造高血壓醫療證明逃兵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者黃靖媗／台北報導〕日前爆出多名藝人砸錢找「閃兵集團」偽造醫療證明逃兵，部分涉案複檢醫院為台北榮總。對此，北榮院長陳威明表示，詐騙猖獗，連高血壓都可能是藉用藥產生的「人工高血壓」，令他感到悲哀，建議在役男24小時住院體檢期間進行藥物檢測，但仍要由役政單位處理。

北榮院長陳威明今（28）日於立法院外交及國防委員會答覆民進黨立委羅美玲質詢時說明，在14日看到媒體報導後，感到非常震驚，馬上啟動醫院調查，發現9名閃兵藝人中，的確有2名是在台北榮總接受兵役公費復健，台中以北提供兵役複檢的醫學中心共有三總、台大、台北榮總3間，以比例原則看應該還好，新北市政府應有誤會，他已打電話說明。

陳威明指出，北榮複檢的2起都是高血壓，分別在2017年、2019年於榮總開過公費兵役複檢的診斷書，北榮已經將資料提供檢調，希望司法嚴辦、勿枉勿縱。

陳威明感嘆，「我覺得蠻悲哀」，醫生要信任病人，維持良好醫病關係，但現在詐騙猖獗，連高血壓都可能是藉用藥產生的「人工高血壓」。他也說，「兵役複檢要開高血壓診斷數沒那麼容易」，需要住院24小時監控血壓，以免突然發現血壓變正常，但北榮也不清楚閃兵者是否有在住院期間用藥。

陳威明表示，國防部軍醫局與役政單位已經在檢討如何防弊，北榮毒物部也已整理出會造成高血壓藥物的清單，研議是否要驗藥處理，他建議要在24小時住院期間進行藥物檢測，但仍要由役政單位處理。

羅美玲追問，北榮複檢醫師是否與仲介有牽連？陳威明說，相信司法在調查中。

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