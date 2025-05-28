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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠NB.1.8.1抵達美國！CDC：傳播速度極快

2025/05/28 11:28

因應高傳染性武肺變異株NB.1.8.1擴散至紐約市，地鐵乘客配戴口罩加強防護。（路透）

因應高傳染性武肺變異株NB.1.8.1擴散至紐約市，地鐵乘客配戴口罩加強防護。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕源自中國的高傳染力武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）變異株NB.1.8.1已登陸美國，紐約市等地出現確診病例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）證實，該變異株3月底至4月初首次在加州、華盛頓州、維吉尼亞州與紐約市機場入境旅客中檢出，俄亥俄州、羅德島州和夏威夷州隨後通報病例。

《紐約郵報》報導，CDC指出，美國境內病例仍屬零星，尚未列入變異株盛行率統計，但專家根據中國經驗警告，該變異株傳播速度可能超越其他主流病毒株。

新冠變異株NB.1.8.1今（2025）年成為中國主流病毒後，亞洲多地疫情惡化。香港衛生當局指出，近月急診就醫與住院人數「顯著增加」，疫情升至近年最嚴峻水準，四週內通報81例重症、30例死亡，絕大多數為65歲以上長者。

中國本土急診COVID-19患者比例從7.5%增至逾16%，住院比率翻倍至超過6%。儘管數據顯示疫情加劇，北京當局控制的港府仍淡化威脅，聲稱致病性未較先前變異株更強。

凱斯西儲大學醫學院小兒科教授愛德華茲（Amy Edwards）博士告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）：「在中國、香港等NB.1.8.1擴散地區，確實出現住院人數增加現象。」

CDC機場篩檢顯示，染疫旅客曾前往中國、日本、南韓、法國、泰國、荷蘭、西班牙、越南與台灣等地。NB.1.8.1症狀與其他COVID-19變異株相似，包括咳嗽、喉嚨痛、發燒與疲勞。

內華達大學微生物學與免疫學教授維爾馬（Subhash Verma）指出，此變異株具有「生長優勢」，傳播力更強，但她與愛德華茲皆強調，目前未見導致更嚴重病徵。

香港衛生防護中心（CHP）總監徐樂堅博士警告，NB.1.8.1「不容輕忽」，已有跡象顯示該病毒株可能進一步演化，具備逃避免疫保護能力。他強調：「CHP將遵循世界衛生組織（WHO）建議，持續監控變異株發展，並警覺未來可能出現更致命或與疫苗不相容的病毒株。」

此警訊發布同時，美國川普政府考慮將COVID-19疫苗加強劑限於高風險族群與年長者。CDC也於27日宣布，不再建議健康兒童與孕婦接種疫苗。

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