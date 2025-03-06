連假將近急診壅塞恐再現？ 周志浩籲就近就醫

衛福部次長周志浩今（6日）在院會後記者會表示，急診雍塞問題逐漸降低中，他也呼籲民眾勤洗手、戴口罩，若身體不適可就近到住家附近的基層醫師就醫，對於急診的紓解都有幫助。 （記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國內醫院急診壅塞嚴重，接下來又適逢清明節及兒童節連續假期，衛福部次長周志浩今（6日）在院會後記者會表示，急診雍塞問題逐漸降低中，他也呼籲民眾勤洗手、戴口罩，若身體不適可就近到住家附近的基層醫師就醫，對於急診的紓解都有幫助。

近期急診壅塞問題尚未完全紓解，衛福部今天表示，衛福部所屬全國21家綜合醫院自3月6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診，預計每月將增加924診，給予優先看診，並依病患求診情形彈性調整。

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針對急診雍塞問題，衛福部次長周志浩說，每一天都在監視相關資料，目前看起來是逐漸降低中，也就是說等候住院的病人數或等候進入加護病房的病人數，都有逐漸降低。

周志浩也提醒，目前為止，要到急診的病患數目還是相當多，所以還是提醒民眾，對於自身健康的行為、健康的保護，例如戴口罩、勤洗手等，若真的身體不舒服的話可選擇到家裡附近基層醫師就醫，這樣對於急診的紓解都有幫助。

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