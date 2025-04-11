從未體檢！男子壞膽固醇超標2倍 酒後心肌梗塞險喪命

一名男子喝酒突然感到胸悶，緊急送醫是心肌梗塞。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名41歲的男子，日前酒後感到胸悶，喘不過氣，緊急到大甲李綜合醫院就醫，研判他急性心肌梗塞，馬上手術置放支架才恢復正常。醫師發現，男子身材標準，但俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇高達283 mg/dl，超過正常值的2倍卻不知道，以為自己年輕力壯從不健檢，差點送命。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，男子喝酒後情緒激動大聲說話，胸口突疼痛，不停冒冷汗，差點昏厥，被送醫檢查，經抽血檢驗、換算酒測值達1.04毫克，進一步檢查發現血管阻塞，研判是急性心肌梗塞，馬上手術置放支架。

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黃祺耀說，男子身高170公分，體重60多公斤，外表看起來不胖，一般人都認為，身材肥胖的人膽固醇比較容易過高，患者抽血詳細檢查，總膽固醇卻高達335mg/dl，是正常值的1.5倍，三酸甘油脂也超過正常值，從沒有體檢過。

黃祺耀表示，有一部分族群的民眾罹患「家族性高膽固醇血症」，導致血液中有非常高的膽固醇濃度。長期不理會，可能就讓自己的血管硬化，有阻塞、病變的風險，臨床上，也有不少其他瘦子膽固醇過高，雖然膽固醇高對身體沒有立即的不適感，長期下來，卻增加罹患心血管疾病風險，容易動脈粥狀硬化，提高中風風險。

黃祺耀建議，避免膽固醇過高，能以白肉取代紅肉，也要多食用燕麥、木耳、海帶等富含水溶性纖維食物，更不要忘記要按時體檢，抽血檢查除了了解總膽固醇數值，也要注意壞的低密度膽固醇數值，才能降低罹患心血管疾病。

台中榮總駐診大甲李綜合醫院的心臟內科黃祺耀醫師指出，一名男子偏瘦卻膽固醇偏高，導致心肌梗塞。（記者張軒哲攝）

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