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謠言終結站》止痛藥殘留5年？ 醫：12-15小時後完全排出

2025/02/20 21:03

醫師提到，正常成人每天乙醯胺酚建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆，只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，正常成人每天乙醯胺酚建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆，只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人無論經痛、牙痛都不輕易吃止痛藥，可能是相信網路上流傳已久的謠言「一顆普拿疼會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎」。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，乙醯胺酚對肝腎功能正常的人來說，半衰期大概是2-3小時，大約12-15個小時後，濃度極低，再過更久就會完全排出體外。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文說明，普拿疼的主要成份是乙醯胺酚（acetaminophen），是一個存在百年以上的老藥，有充分的使用經驗。醫界長期做為第一線使用的解熱鎮痛藥物，因為它長期使用相比於其他止痛藥，相對比較安全。且對於NSAID（非類固醇抗發炎藥）會有過敏狀況的朋友，因為藥物結構不同，止痛藥物的首選就是乙醯胺酚。

乙醯胺酚每天勿超過8顆

林氏璧指出，乙醯胺酚為肝臟代謝，NSAID多數主要為腎臟代謝。乙醯胺酚要小心的是傷肝，NSAID則要小心過敏、傷胃、傷腎。但乙醯胺酚的肝毒性主要是和劑量有關，過量才會傷肝。正常成人每天建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆。只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的。超過此劑量可能引發肝毒性，嚴重時可導致肝功能衰竭。

醫師提到，正常成人每天乙醯胺酚建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆，只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的。（資料照）

醫師提到，正常成人每天乙醯胺酚建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆，只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的。（資料照）

對於許多人擔心吃止痛藥或一些藥物會有藥物殘留，林氏璧說明，藥物的代謝主要是經由肝臟或腎臟，藥物的代謝時間我們會看它的「半衰期」，意思是多少時間血中的藥物濃度會下降到一半。一般在算藥品排出身體的到底需要多久的時間，會以4-5個半衰期來看。

林氏璧說，對於如果是肝腎功能正常的人，乙醯胺酚的半衰期大概是2-3小時，因此大概4-6小時就可以吃1次，也就是在大約12-15 個小時之後，乙醯胺酚在血液中的濃度極低，再過更久就會完全排出體外，網路流傳「殘留5年」是沒有根據的說法。

肝病患者服用乙醯胺酚需謹慎

醫師表示，乙醯胺酚因為是肝臟代謝，也可能有肝毒性，有飲酒習慣或B型、C型肝炎、嚴重肝病或肝硬化者應謹慎使用。（圖取自藥害救濟基金會）

醫師表示，乙醯胺酚因為是肝臟代謝，也可能有肝毒性，有飲酒習慣或B型、C型肝炎、嚴重肝病或肝硬化者應謹慎使用。（圖取自藥害救濟基金會）

林氏璧提醒，若是肝腎功能比較不好的朋友，許多藥物代謝的時間可能會延長，排出體內的時間也會增加，相對也比較容易出現副作用。服用藥物前請記得諮詢專業醫師和藥師。由於乙醯胺酚因為是肝臟代謝，也可能有肝毒性，有飲酒習慣或B型、C型肝炎、嚴重肝病或肝硬化者應謹慎使用。

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