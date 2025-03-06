南市加碼補助弱勢 帶狀疱疹及輪狀病毒疫苗免費打

台南市長黃偉哲宣布推出弱勢長者免費施打帶狀疱疹疫苗，並擴大弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗補助。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕為保障弱勢長幼群體健康，台南市長黃偉哲今天宣布推出弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種補助，以及針對弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大服務政策，設籍南市65歲以上，具有低收入或中低收入戶身份，且罹患高風險慢性病者，將可免費接種帶狀疱疹疫苗。

黃偉哲說，此外，除低收入或中低收入身分，具原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒也將補助接種口服輪狀病毒疫苗，呼籲符合資格的民眾踴躍接種，提升健康保護力。

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南市衛生局說明，帶狀疱疹是由水痘病毒引起的疾病，隨著年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹。50歲以上成人約20至30％有得到帶狀疱疹的風險，建議50歲以上成人自費接種；市府為照顧弱勢長者族群健康，將提供65歲以上，具有低收入或中低收入戶身份，且罹患高風險慢性病者，免費接種帶狀疱疹疫苗，符合資格民眾可至各區衛生所預約接種。一劑市價約8千至9千元，要打2劑。

衛生局說，南市原本就有提供弱勢口服輪狀病毒疫苗公費服務，自開放至今已服務超過1400人次，為讓更多弱勢嬰幼兒能接種，對象由原先補助設籍在台南市低收、中低收入戶的新生兒，擴大補助原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒，也是施打2劑，每劑市價約2700元。請符合條件的嬰幼兒家長，儘速帶兒童健康手冊、健保IC卡及相關證明陪同家中小寶貝至各區衛生所口服疫苗。

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