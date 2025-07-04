自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》痛風不只腳痛！ 營養學者：常吃3食物恐釀腎危機

2025/07/04 18:15

學者指出，常吃紅肉、海鮮、動物內臟，都會讓腎臟負擔越來越重，等到抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」，往往都來不及了。（圖取自freepik）

學者指出，常吃紅肉、海鮮、動物內臟，都會讓腎臟負擔越來越重，等到抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」，往往都來不及了。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「痛風不就是腳痛幾天？打一針吃顆藥就好啦？」營養學者洪泰雄於臉書粉專分享，每當聽見這樣的說法時都讓他無奈搖頭。他指出，痛風只是表面現象，真正該擔心的，是腎臟。常吃紅肉、海鮮、動物內臟，都會讓腎臟負擔越來越重，等到抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」，往往都來不及了。

洪泰雄表示，以下3種食物，不是不能吃，但真的要節制：

​●紅肉（牛、豬、羊）：牛排、滷肉飯、羊肉爐，你愛哪一道？紅肉雖然蛋白質高，但同時含有較多飽和脂肪與普林，吃太多會增加腎臟代謝負擔、也可能讓血壓悄悄升高。

​●海鮮類（蝦、蟹、干貝、生魚片）：「我沒吃肉，我吃蝦可以吧？」其實蝦、蟹、貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎！

學者指出，蝦、蟹、貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎。（圖取自freepik）

學者指出，蝦、蟹、貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎。（圖取自freepik）

​●動物內臟（豬肝、雞心、雞胗）：台灣人愛吃滷味，豬肝、雞心總是滷得又香又入味。但內臟類是普林密度最高的食物之一，也是腎功能下降者的「地雷區」。

洪泰雄建議，這3類食物應一週控制在1～2次、分量適中。每餐多安排1碗蔬菜、選擇低油烹調法（如燙、蒸、炒少油），主食盡量以糙米、燕麥、地瓜等低升糖全穀類為主；水要喝足，避免含糖飲、加工飲料。

洪泰雄提醒，腎臟是沉默的器官，壞了沒聲音。不要等到痛風發作、尿酸飆高、腎功能惡化，才開始後悔。吃對，比吃補更重要。　

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中