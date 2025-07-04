限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》痛風不只腳痛！ 營養學者：常吃3食物恐釀腎危機
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「痛風不就是腳痛幾天？打一針吃顆藥就好啦？」營養學者洪泰雄於臉書粉專分享，每當聽見這樣的說法時都讓他無奈搖頭。他指出，痛風只是表面現象，真正該擔心的，是腎臟。常吃紅肉、海鮮、動物內臟，都會讓腎臟負擔越來越重，等到抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」，往往都來不及了。
洪泰雄表示，以下3種食物，不是不能吃，但真的要節制：
請繼續往下閱讀...
●紅肉（牛、豬、羊）：牛排、滷肉飯、羊肉爐，你愛哪一道？紅肉雖然蛋白質高，但同時含有較多飽和脂肪與普林，吃太多會增加腎臟代謝負擔、也可能讓血壓悄悄升高。
●海鮮類（蝦、蟹、干貝、生魚片）：「我沒吃肉，我吃蝦可以吧？」其實蝦、蟹、貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎！
●動物內臟（豬肝、雞心、雞胗）：台灣人愛吃滷味，豬肝、雞心總是滷得又香又入味。但內臟類是普林密度最高的食物之一，也是腎功能下降者的「地雷區」。
洪泰雄建議，這3類食物應一週控制在1～2次、分量適中。每餐多安排1碗蔬菜、選擇低油烹調法（如燙、蒸、炒少油），主食盡量以糙米、燕麥、地瓜等低升糖全穀類為主；水要喝足，避免含糖飲、加工飲料。
洪泰雄提醒，腎臟是沉默的器官，壞了沒聲音。不要等到痛風發作、尿酸飆高、腎功能惡化，才開始後悔。吃對，比吃補更重要。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應