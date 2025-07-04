砧板恐成家中「細菌炸彈」！醫師曝「5個」清潔保養步驟

砧板長期使用後刀痕與裂縫恐成為細菌溫床，對家中孩童與長者健康造成威脅，示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕看似乾淨的砧板，其實可能暗藏危機！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，砧板長期使用後刀痕與裂縫恐成為細菌溫床，對家中孩童與長者健康造成威脅。他呼籲民眾應定期汰換砧板，並妥善清潔保養，才能守護廚房衛生與家人健康。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，砧板是家庭廚房中容易被忽視的「隱形殺手」。他警告，許多看似乾淨的砧板，其實早已佈滿細菌。刀痕和裂縫為細菌提供理想的棲息地，潮濕環境更助長黴菌繁殖，可能藏有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等有害微生物，對免疫力低下的孩童與長者構成威脅。

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黃軒提醒，根據研究數據，不論是竹製、木製或塑膠砧板，使用超過兩年，其菌落總數都可能超過3000 cfu/cm²。尤其竹製砧板，細菌增長速度甚至可達數千倍。他強調，只要砧板出現「發霉、開裂、深刀痕」等現象，就應立即汰換，並建議即使外觀無損，也最好每兩年更新一次。

在選擇砧板方面，黃軒指出，每種材質都各有優缺點。竹製與塑膠雖然輕巧，但易藏菌、留下刀痕；不鏽鋼材質雖抗菌但會傷刀；至於木製砧板則對刀具較為友善，但容易吸水發霉。他建議民眾，若選用木質砧板，一定要選「整木原切」材質，避免使用可能含有甲醛的拼接木製品，以免危害健康。

另外，黃軒也呼籲，民眾平時應落實砧板清潔與保養，包括生熟食分開處理、使用後立即清洗、徹底晾乾、定期消毒與檢查，才能避免讓舊砧板成為廚房的「細菌炸彈」，守護家人的健康。

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