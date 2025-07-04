7旬婦頻打破杯盤 罹患肺腺癌末期轉移至腦、免疫法控制

翁姓兄妹在1年多內先後罹患肺腺癌，由烏日林新醫院癌症副院長許人文醫師（後）啟動免疫療法，病情獲得控制。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區71歲翁婦半年以來，常在洗碗時打破盤，走路也搖晃頻跌倒，經烏日林新醫院胸腔內科團隊以MRI磁振造影檢查，發現兩側腦部佈滿轉移性腫瘤，確診罹患肺腺癌末期惡化至腦轉移，導致四肢平衡感不佳，由於翁婦哥哥在1年多前也罹患肺腺癌，兄妹倆分別啟動免疫療法，病情獲得良好控制。

翁婦就診前肢體失去平衡感，甚至無法順利穿褲，經烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文檢視MRI報告，發現兩側腦部佈滿10顆大小不一的轉移性腫瘤，合併嚴重腦水腫確定罹患肺腺癌末期，巧合的是，許人文詢問家族病史，翁婦大3歲的哥哥也曾罹患肺癌，並在烏日林新醫院接受治療。

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許人文表示，不可輕忽肺癌家族化染病，翁姓兄妹都不菸不酒，相繼罹患肺腺癌，其中，翁婦右上肺有一顆7.3公分腫瘤，為第四期肺腺癌合併腦轉移，而翁先生於2023年10月聲音沙啞長達2週，體重驟減4公斤、無法與人對話，經電腦斷層掃描發現左上肺有5公分腫瘤，合併9.6公分巨大的縱膈腔淋巴腺與右下肺轉移。

醫療團隊安排個人化精準肺癌治療，掌握翁先生沒有常見基因突變，反而有高表現的｢免疫檢查點抑制劑（PD-L1）｣，於是向健保署提出單一免疫藥物使用申請，治療效果顯著，腫瘤迅速縮小、淋巴腺也消失，目前聲音不再沙啞，體重也恢復了，從外觀上看不出病容。

許人文強調，考量兄妹遺傳基因特性，推測翁婦具有高表現｢免疫檢查點抑制劑｣，因腦水腫病情危急建議先自費12萬元施打免疫藥物，讓腦腫瘤縮小爭取治療時效。當所有基因報告出爐，發現翁婦符合健保使用免疫藥物條件，成功申請到健保署的事前審查免疫藥物，省下一年100多萬元藥費負擔。

翁姓兄妹表示，抗癌之路辛苦且漫長，還好有彼此給予信心鼓勵，而醫療團隊強調，民眾不抽菸也可能罹患肺癌，目前肺癌治療可透過精準醫療與免疫療法，大幅改善病情，建議有家族史民眾須定期檢查，早期發現及早抗癌。

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