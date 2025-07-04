健康網》癌後應該多休息？ 研究：規律運動可降復發、延長壽命

研究顯示，運動不僅不會拖累康復，反而是延長壽命、降低癌症復發風險的關鍵策略。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多大腸癌病友在結束治療後，常認為應以「多休息」為主，認為自己體力虛弱、不適合運動。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，加拿大一項最新的大型臨床研究卻顛覆這個想法，運動不僅不會拖累康復，反而是延長壽命、降低癌症復發風險的關鍵策略。

蔡明劼提到，由加拿大癌症研究團隊主導的 CHALLENGE 臨床試驗結果，針對近900位完成手術與化療的大腸癌康復者，進行長達三年的觀察。參與者被分為兩組，一組每週進行規劃好的運動訓練，包含有氧與肌力訓練；另一組則僅接受一般的健康生活建議，並無實際運動介入。

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研究結果顯示，規律運動組的「五年無病存活率」高達80.3%，遠高於對照組的73.9%，復發與死亡風險減少了28%；而「八年整體存活率」則來到90.3%，明顯優於對照組的83.2%，死亡風險降低達37%。

雖然運動組在肌肉骨骼不適（如痠痛、拉傷）上出現的比例略高（18.5% vs 11.5%），但多屬輕微不適，風險遠遠低於復發的可能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

雖然運動組在肌肉骨骼不適（如痠痛、拉傷）上出現的比例略高（18.5% vs 11.5%），但多屬輕微不適，風險遠遠低於復發的可能。

蔡明劼說明，許多病友以為「治療結束=任務完成」，但癌症的真相是：真正的抗戰才正要開始。研究發現運動不只是延長生命，更能讓癌友享受沒有復發的健康日子。如果剛完成癌症治療，別急著全面躺平。建議從每週 150 分鐘的中等強度運動開始（如快走、游泳、騎車），並逐步加入肌力訓練。

蔡明劼提醒，不是只有藥物能抗癌，你自己的雙腳和汗水，也是關鍵武器。找到你喜歡的運動方式，持之以恆，你為身體投資的每一滴汗水，都可能是讓癌細胞遠離的力量。

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