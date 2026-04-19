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健康 > 心理精神

年輕癌友心理危機3-3》癌友心理衝擊多 諮商師揭心路歷程

2026/04/19 14:56

癌症照護不應僅止於生理治療，心理健康對於癌症預後至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

癌症照護不應僅止於生理治療，心理健康對於癌症預後至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕青少年與青壯年族群正值學習、職業發展的重要階段，若此時罹患癌症，往往要花費一段時間全力與疾病對抗，人生形同按下暫停鍵。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，由於人生重要發展階段受癌症影響，這類患者往往會對生涯發展出現迷惘，結束癌症治療只是這段心理挑戰的另一個開始，並不是結束，希望政府加強相關支持資源銜接。

羅惠群回憶，他在馬偕醫院服務期間曾服務過一位15歲的癌友，當時正值國中考高中的重要時期，卻因入院治療，生活按下了大約2年的暫停鍵，雖順利考上高中、完成穩固性治療，主治醫師也宣布可以回到校園，但對於孩子本身來說，他已經離開校園很長一段時間，需要時間重新適應環境，且雖疾病獲得控制，但仍會擔心未來復發的可能性，再加上這個孩子的學業成績不錯，且家人也仍對他有所期待，家長的各種想法也成為孩子的壓力之一。

羅惠群提到，對於這些個案來說，最困擾的是知道自己有需求，卻不知道哪裡可以得到相關協助，所幸當時醫院具有相應的諮商資源轉介機制，才能及時接住孩子，如今這位個案剛考完學測，「雖然他的人生delay了，但他告訴我他考上了他喜歡的大學，我很高興，不只因為他能夠正常生活，也因為他知道去哪裡找我。」

然而，羅惠群指出，並不是每一位個案都這麼幸運，他有一位40多歲成年人個案，因為癌症放射治療時傷害聲帶功能，造成工作職場發音非常不清楚，「自覺」能力受到聲帶結構問題影響，工作能力不如以往，因此羞愧離職。

羅惠群說，這位個案來到諮商所時，面臨著失業的壓力，又有婚姻、有家庭的問題，實在不知道怎麼辦，所幸有心理健康司提供的青壯世代心理健康支持方案，讓他願意抱著「試一試」的心情對外求助，但對於癌症病患來說，結束癌症治療只是另一個開始，並不是結束，民眾的需求確實存在，希望未來政府強化資源銜接，不要讓患者走投無路才對外求助。

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