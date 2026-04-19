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健康 > 心理精神

年輕癌友心理危機3-2》癌症諮商專業心理師不足 公會籲強化社區支持資源

2026/04/19 15:04

癌友病情穩定、離開醫院後，回歸日常生活的過程中也可能需要諮商資源協助。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

癌友病情穩定、離開醫院後，回歸日常生活的過程中也可能需要諮商資源協助。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症患者出院後的3個月內是另一波自殺的高風險時期。諮商心理師公會全聯會認為，癌症患者回到社區是心理挑戰的另一個開始，建議增加社區內可提供癌症患者諮商服務的心理師資源，並強化患者使用的可近性。

衛福部統計，截至2024年底，我國執業中的臨床心理師、諮商心理師分別有2187人、4030人，但並非有證照就有能力提供癌症患者諮商服務。

諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉解釋，癌症治療過程中，患者的心理與生理症狀、治療過程與相關副作用都有相關，同時還牽涉到照顧者壓力、家庭支持等周邊因素，心理師對於癌有所面臨的醫療處置必須有一定程度的了解，否則恐出現「接不住」患者的情況。

黃柔嘉說，目前有能力提供癌症患者諮商服務的心理師大多從醫療單位起家，比如馬偕醫院安寧療護教育示範中心等，這類心理師對專業人員系統合作相對熟悉，而近年來癌症希望基金會、台灣癌症基金會等癌症病友團體也開始設置諮商所，專門提供癌症病友諮商服務，並陸續培訓具備相關專業的心理師。

此外，黃柔嘉認為，癌症病患可從醫院得到相對完整的支持服務，但回到社區的康復過程，社區的諮商資源能否妥善銜接，對患者回到正常生活、應對疾病復發等心理議題至關重要，未來應持續增加此類可在社區提供支持的心理師資源。

台灣癌症基金會顧問、東吳大學心理學系主任王韋婷也認為，癌症患者的心理諮商與一般心理諮商非常不同，但目前台灣的心理師養成中，並沒有針對癌症主題相關訓練，目前仍是採取心理師自我進修的方式，靠專業人員自己補充相關知識，未來希望跨專業領域中，可以建立互相交流機制。

「癌症患者會覺得，找這些人，他會知道我經歷了什麼，因為他跟我一樣。」王韋婷提到，民間有很多自發的團體會彼此分享最新資訊，其中也不乏同為病友、可以求助的醫護人員訊息，有不少患者會從中尋找可用資源，在規劃接住癌症患者的心理健康防護網時，也應該把這些民間力量系統性的納入考量。

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