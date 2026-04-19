健康網》18歲罹大腸癌！醫：青年察覺到確診 比長輩多百日

消化內科醫師舒敬軒表示，在你與血便日常作伴時，癌細胞可能正在腸道內加速擴張。​示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕基隆市衛生局表示，依據衛生福利部公布之114年癌症登記資料顯示，大腸癌連續多年高居國人癌症發生人數第一位，為我國最常見之癌症，但近年來50歲以下族群罹患人數呈上升趨勢，大腸癌年輕化問題逐漸浮現。

消化內科醫師舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，根據 2026 年最新臨床數據，年輕人從感覺身體不適，到正式確診大腸癌，平均竟比長輩多拖了 128 天。這消失的四個月，往往就是病情蔓延關鍵；太習慣把身體的警訊，歸類為小毛病。

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​血便一定是痔瘡？

舒敬軒表示，許多年輕人發現排便帶血，直覺就認為是痔瘡；但壞細胞作怪是不分年齡，在你與血便日常作伴時，癌細胞可能正在腸道內加速擴張。​舒敬軒提出2項絕對不能忽視的警訊：

​反覆血便超過兩週：痔瘡確實會出血，但大腸癌也會。只要血便情況持續兩週沒有改善，就有可能是身體在發出求救信號。

​檢查正常，但持續悶痛：如果你常感到腹部不明原因悶痛，即便一般的常規檢查（如超音波）顯示正常。但症狀依舊持續，建議進一步安排大腸鏡，排除結構性的病變可能。

​舒敬軒表示，如果你長期排便習慣改變，或不明原因腹痛，以及有家族病史，別再因為「年輕」而掉以輕心。

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