健康網》大甲媽衝突爆警鼻樑斷裂 醫揭「3秒復位」很關鍵

又發生衝突，一名偵查隊長被打到鼻樑斷裂。急診醫師翁梓華表示，要把握黃金治療，受傷的3小時內「復位」才不會歪掉。（記者陳冠備攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大甲媽祖遶境通過「搶轎一級戰區」民生地下道，前後發生兩波衝突，且信徒直接打警察，偵查隊長被打到鼻樑斷裂。

急診醫師翁梓華表示，鼻骨是相對來說最脆弱的，同時鼻骨尾部比較薄且寬，相對來說更容易骨折，而鼻骨骨折如果沒有「復位」，癒合的過程可能長歪。

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翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文分享，在X光上有鼻骨的「不連續面」圖像 ，至於鼻骨復位在急診的復位，其實就是利用器械將鼻骨「扶正」，過程大概只需要3-5秒，即時處理就有機會及時拯救容貌。骨折復位3大黃金期：

●剛受傷的3小時內：鼻子剛撞傷沒多久，受傷的腫脹程度通常還不嚴重，在急診，可以讓醫師協助進行「閉鎖式復位術（Close reduction）」，之後加強冰敷，減少腫脹造成的鼻塞或是腫痛症狀。

●受傷後的10-14天：鼻骨骨折外觀腫脹大約3-5天會達到最腫，之後會慢慢的緩解，等到10-14天，腫脹大多會緩解，這時候也適合做復位術，讓之後鼻骨長好不至於彎曲。

●受傷後的3個月：鼻骨骨折在2週後骨頭就會開始癒合，如果鼻骨沒在前面的兩個黃金期進行復位，可能鼻骨就會長歪掉，這時候，就會需要進行鼻整形手術，才能讓鼻骨回到原本的樣貌。

「搶轎一級戰區」民生地下道早在2019年就名聲大噪，當時兩派陣頭在地下道接轎時爆發大規模衝突，造成3名員警及數名記者受傷，甚至有員警遭到辣椒水攻擊；今年則造成3名員警受傷掛彩送醫。

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